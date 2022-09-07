荷蘭王后訪舊金山 與市長布里德討論氣候議題

荷蘭王后到訪，舊金山市長在市政大樓前迎接。（記者李怡／攝影）

正逢灣區近日高溫爆表之際，荷蘭王后馬克西瑪（Máxima Zorreguieta）6日訪問舊金山 ，為全球氣候變遷、能源、醫療保健和農業等面臨的問題與挑戰，共商最優解決方案；同時，訪問LGBTQ 社區被列為王后訪問舊金山的第一項議程。這是自2005年之後，17年來歐洲王室成員首次正式訪問舊金山。

舊金山市長布里德6日與一眾民選官員在市政府大樓前，熱情隆重地迎接馬克西瑪王后一行到訪。接著，市長與王后進入市政廳內，並在市長辦公室的陽台上舉行升旗儀式和交換禮物。隨後，在布里德與民選官員的陪同下，王后一行前往卡斯楚區參觀LGBTQ歷史學會博物館（GLBT Historical Society Museum）、卡斯楚劇院和雙峰酒館，受到荷蘭裔僑民與性少數社區代表的熱烈歡迎。

2001年，荷蘭是世界上第一個將同性婚姻合法化的國家，因此荷蘭皇室成員才會優先考慮參觀舊金山LGBTQ社區。

在參訪完卡斯楚街之後，王后一行與布里德市長共同前往Salesforce Tower參加討論氣候、交通和目前城市所面臨的毒品與無家者的挑戰等問題的研討會。

布里德表示，舊金山設定到2040年實現淨零排放的目標，且非常有信心會實現這一目標；荷蘭作為歐盟的一部分也有類似的目標，「我們共同的價值觀不僅是成為氣候方面的領導者，也要保護我們的城市免受諸如海平面上升的災難影響，這也是本次與王后一行對話的原因」。

馬克西瑪表示，荷蘭和舊金山有很多共同點，尤其是對LGBTQ社區的支持， 是非常一致的；「我此行訪問舊金山，不僅是為了解歷史，也是為互相學習。」在荷蘭阿姆斯特丹，也存在著舊金山面臨的同樣問題，如可負擔性住房短缺和無家可歸者等等。

王后說：「我們的工作，是必須保障讓每個人都受到平等的對待，讓無家者、性少數、每個族裔的民眾，在這座城市都能有賓至如歸的感覺， 這是我們在荷蘭非常重視的事情。我也很高興地看到在舊金山市府和社區領袖的帶領下，這一切都有很好的進展。」

出生於阿根廷的馬克西瑪，1999年在西班牙的一個博覽會上遇到當時的荷蘭王子威廉-亞歷山大（Willem-Alexander），並於2002年結婚。國王和王后於2013年登上荷蘭王位，此次的美國之行國王因身體不適，未能一起來訪。

對本次荷蘭王后到訪舊金山，市長辦公室於上周便召開記者會，就隨訪細節與時間進行公布，並制定嚴格的採訪規定，如禁止與王后自拍，不得提前發布訪問行程等規則。但在當天訪問現場，並未能阻止數十名舊金山荷蘭人揮舞旗幟並為馬克西瑪王后歡呼，並遠距離與王后自拍。