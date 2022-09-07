我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美最難負擔生活10市 9個在加州 5個在灣區

若解放軍犯台 美空軍將領：會是史上最困難軍事行動之一

荷蘭王后訪舊金山 與市長布里德討論氣候議題

記者李怡 / 舊金山報導
荷蘭王后到訪，舊金山市長在市政大樓前迎接。（記者李怡／攝影）
荷蘭王后到訪，舊金山市長在市政大樓前迎接。（記者李怡／攝影）

正逢灣區近日高溫爆表之際，荷蘭王后馬克西瑪（Máxima Zorreguieta）6日訪問舊金山，為全球氣候變遷、能源、醫療保健和農業等面臨的問題與挑戰，共商最優解決方案；同時，訪問LGBTQ社區被列為王后訪問舊金山的第一項議程。這是自2005年之後，17年來歐洲王室成員首次正式訪問舊金山。

舊金山市長布里德6日與一眾民選官員在市政府大樓前，熱情隆重地迎接馬克西瑪王后一行到訪。接著，市長與王后進入市政廳內，並在市長辦公室的陽台上舉行升旗儀式和交換禮物。隨後，在布里德與民選官員的陪同下，王后一行前往卡斯楚區參觀LGBTQ歷史學會博物館（GLBT Historical Society Museum）、卡斯楚劇院和雙峰酒館，受到荷蘭裔僑民與性少數社區代表的熱烈歡迎。

2001年，荷蘭是世界上第一個將同性婚姻合法化的國家，因此荷蘭皇室成員才會優先考慮參觀舊金山LGBTQ社區。

在參訪完卡斯楚街之後，王后一行與布里德市長共同前往Salesforce Tower參加討論氣候、交通和目前城市所面臨的毒品與無家者的挑戰等問題的研討會。

布里德表示，舊金山設定到2040年實現淨零排放的目標，且非常有信心會實現這一目標；荷蘭作為歐盟的一部分也有類似的目標，「我們共同的價值觀不僅是成為氣候方面的領導者，也要保護我們的城市免受諸如海平面上升的災難影響，這也是本次與王后一行對話的原因」。

馬克西瑪表示，荷蘭和舊金山有很多共同點，尤其是對LGBTQ社區的支持， 是非常一致的；「我此行訪問舊金山，不僅是為了解歷史，也是為互相學習。」在荷蘭阿姆斯特丹，也存在著舊金山面臨的同樣問題，如可負擔性住房短缺和無家可歸者等等。

王后說：「我們的工作，是必須保障讓每個人都受到平等的對待，讓無家者、性少數、每個族裔的民眾，在這座城市都能有賓至如歸的感覺， 這是我們在荷蘭非常重視的事情。我也很高興地看到在舊金山市府和社區領袖的帶領下，這一切都有很好的進展。」

出生於阿根廷的馬克西瑪，1999年在西班牙的一個博覽會上遇到當時的荷蘭王子威廉-亞歷山大（Willem-Alexander），並於2002年結婚。國王和王后於2013年登上荷蘭王位，此次的美國之行國王因身體不適，未能一起來訪。

對本次荷蘭王后到訪舊金山，市長辦公室於上周便召開記者會，就隨訪細節與時間進行公布，並制定嚴格的採訪規定，如禁止與王后自拍，不得提前發布訪問行程等規則。但在當天訪問現場，並未能阻止數十名舊金山荷蘭人揮舞旗幟並為馬克西瑪王后歡呼，並遠距離與王后自拍。

本次荷蘭王室訪舊金山，是自英國查爾斯王子和妻子卡米拉2005年訪問舊金山以來，歐洲王室成員首次以官方身分到訪；英國女王的最後一次訪問是1982年伊麗莎白二世的訪問。荷蘭王室一行在舊金山的行程，還包括乘坐市內觀光車和在金門大橋前拍照。結束對舊金山的訪問後，將會再前往德州訪問，

荷蘭王后訪舊金山與布里德討論氣候變化等議題。（市長辦公室提供，紀事報攝影）
荷蘭王后訪舊金山與布里德討論氣候變化等議題。（市長辦公室提供，紀事報攝影）
荷蘭王后訪舊金山將與布里德討論氣候變化等議題。（市長辦公室提供，紀事報攝影）
荷蘭王后訪舊金山將與布里德討論氣候變化等議題。（市長辦公室提供，紀事報攝影）
荷蘭裔僑民歡迎王后來訪。（市長辦公室提供，紀事報攝影）
荷蘭裔僑民歡迎王后來訪。（市長辦公室提供，紀事報攝影）
荷蘭王后訪舊金山將與布里德討論氣候變化等議題。（市長辦公室提供，紀事報攝影）
荷蘭王后訪舊金山將與布里德討論氣候變化等議題。（市長辦公室提供，紀事報攝影）

舊金山 LGBTQ 英國女王

上一則

「太陽下能煎蛋」炎熱持續 華人嘆灣區向鳳凰城看齊

延伸閱讀

紐森否決毒品安全注射中心法案 舊金山決續推動

紐森否決毒品安全注射中心法案 舊金山決續推動
舊金山民宅失火 100名消防員出動滅火

舊金山民宅失火 100名消防員出動滅火
舊金山最高薪公務員 不是市長布里德 是這位…

舊金山最高薪公務員 不是市長布里德 是這位…
舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員
服務金山市大42年 前學術院長余小平參選校董

服務金山市大42年 前學術院長余小平參選校董

熱門新聞

「富比世」(Forbes)公布「2022年美國最佳大學排行榜」柏克萊加大今年與史丹福大學並列第二，榜首為麻省理工學院。圖為柏克萊加大校園。(Getty Images)

富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2

2022-09-02 02:12

機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

2022-09-04 23:12
舊金山在灣區擁有最高比例的遠程工作型態，並且大多數集中在市中心。城市空心程度比聖荷西及屋崙更嚴重。(Getty Images)

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

2022-09-06 14:24
灣區連日酷熱，華人想盡辦法降溫避暑，。有人到海灘邊散步。（市民Alvin供圖）

灣區熱爆 屋裡空調+電扇、訂酒店避暑 華人消暑各出奇招

2022-09-06 02:20
被形容為妙手仁心、不幸遭遇劫殺的屋崙華埠知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）追思會1日舉行。（朋友供圖）

數百人參與屋崙牙醫徐麗麗追思會 兒憶母認真、慷慨

2022-09-02 02:20
灣區房屋價值的7月分月度跌幅全美最大。房地產專家指出，首要因素是灣區為全國房價最昂貴地點，買家可承受範圍已屆臨界點。(Getty Images)

灣區房市降溫 7月房價跌幅全美最大

2022-09-04 02:05

超人氣

更多 >
何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲
快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包
田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年
世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍
好市多挖寶 10個退休人士必買的商品

好市多挖寶 10個退休人士必買的商品