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勞工節灣區最高溫達117度 北加史上最熱9月

編譯組／灣區6日電
科學家表示，這波熱浪可能是北加州9月有史以來最嚴重的一次熱浪。圖為舊金山史廷森海灘勞工節當天擁擠的情形。（取自推特）
科學家表示，這波熱浪可能是北加州9月有史以來最嚴重的一次熱浪。圖為舊金山史廷森海灘勞工節當天擁擠的情形。（取自推特）

籠罩美國西部的熱浪已持續將近一周，各地氣溫紛紛打破紀錄。科學家表示，它可能是北加州9月有史以來最嚴重的一次熱浪。

灣區和北加州6日連續第六天出現明顯高於平均溫度的高溫。國家氣象局預測，儘管最高溫應該已在5日和6日出現，但高溫狀況至少會持續到8日。

科學家表示，儘管9月通常是加州最熱的月份之一，尤其是灣區，但這波熱浪因為氣候變遷加劇，出現了前所未有的高溫。地球暖化不僅提高了基礎氣溫，還幫助鎖住極端天氣模式，例如現在籠罩在加州上空的熱穹（heat dome），而且建立了一種回饋機制：高溫讓乾旱惡化，乾旱再加劇高溫。

北加州多地5日勞工節的氣溫打破紀錄，北灣費爾菲德（Fairfield）高達117度，打破1950年創下的紀錄108度；大沙加緬度地區也打破多項月份紀錄，包括市中心的113度；屋崙市中心升至100度，打破2008年保持的最高溫紀錄95度；東灣利佛摩（Livermore）5日氣溫也飆至116度。

沙加緬度一個地區6日出現116度超高溫。（美聯社）
沙加緬度一個地區6日出現116度超高溫。（美聯社）

面對熱浪持續時間超乎預期，加州州長紐森（Gavin Newsom）5日晚上呼籲居民節約用電。

紐森說：「我們正要進入這場熱浪最嚴重的時期，停電的風險是真實且急迫的。每個人都應該盡自己一份力量，再堅持幾天。」

5日下午5時17分，加州獨立電力系統營運中心（California Independent System Operator）發布「能源緊急警報」（Energy Emergency Alert）第三階段警報，意味著可能隨時實施輪流停電措施。州長緊急事務管理辦公室（Office of Emergency Management）也在5日晚上6時發布第一波智能手機警報，敦促居民「立刻節約能源」，以保護公共健康和安全。

洛杉磯加大氣候學家史維恩（Daniel Swain）說：「這波熱浪的確有別於一般熱浪，部分原因是它還未結束。它絕對是北加州，甚至整個加州有史以來最嚴重的9月熱浪。」

不過，史維恩指出，儘管加州這波高溫令人苦不堪言，但與太平洋大西北地區去年夏天的熱浪相比，算小巫見大巫。史維恩表示，俄勒岡州和華盛頓州去年6月的最高溫比歷史紀錄高出5到10度，相當於沙加緬度地區的120多度。

評估熱浪並不是一門客觀的科學，必須衡量許多因素，包括溫度、地理範圍、持續時間等。不過，科學家表示，美西目前這波熱浪從許多方面來看都是少有的。

柏克萊突破研究院（Breakthrough Institute）氣候與能源團隊共同主任布朗（Patrick Brown）指出，這波熱浪的特點之一是持續時間很長。

布朗說：「自我加強的回饋機制會導致大氣環流在一個地區長時間滯留，但這個高氣壓系統在這裡滯留這麼久並不尋常。」

勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory）氣候科學家韋納（Michael Wehner）說：「如果沒有氣候變遷，不代表就不會出現極端熱浪。但是，如果沒有氣候變遷，一些熱浪是不可能發生的。」

熱浪 加州 高溫

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