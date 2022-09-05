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參選總統？羅智強自認民主守護者 來美傾聽僑胞意見

記者陳爍嘉／佛斯特市報導
台灣總統府前副秘書長羅智強接受本報專訪。（記者陳爍嘉／攝影）
台灣總統府前副秘書長羅智強接受本報專訪。（記者陳爍嘉／攝影）

近日，台灣總統府前副秘書長羅智強提出了「總統聽見一百天」活動，提前開啟關於總統大選的討論。他希望能給自己100天的時間去傾聽群眾對自己參選總統的意見，了解台灣需要什麼，思考如何實現政黨輪替以保衛民主。他在台灣環島步行32天了解民情之後，於2日抵達西雅圖，開啟他28天的訪美之旅。

羅智強在西雅圖舉行了兩場座談會後，於3日到達舊金山，是他本次訪美旅程的第二站。羅智強本次計畫訪問的八個美國城市分別為西雅圖、舊金山、洛杉磯、鳳凰城、拉斯維加斯、華府、紐澤西和紐約。

羅智強認為自己是台灣民主的守護者，希望通過此次訪美，向海外的僑胞說明和報告自己的想法，宣揚民主的理念，傾聽僑胞的意見，感謝他們對自己的支持。同時他也希望這次旅程能幫助他更進一步地了解美國國情，社會文化和製度發展，開闊他的視野，沉澱他的思想，幫助他想清楚台灣下一步路應該怎麼走。

嘲諷聲音 當做試煉

目前有些網友在發文嘲諷羅智強想要參選總統的想法。對此，羅智強表示，一個精采的夢想通常都是在嘲諷中誕生的，「你可以笑我，但是我不怕被笑」。他把這些反對或嘲諷的聲音當成了對自己的一種試煉，這些聲音即可以試煉羅智強對參選總統這個想法的執著程度，還能夠檢驗他的想法。反對的意見就像一面鏡子，可以讓人看到自己缺失或不足的地方。

羅智強說，「很多時候我們要多聽多想多看，我的支持者，反對者，還有其他民眾都能給我很多的啟發」。

大部分反對羅智強參選總統的意見認為，羅智強的資歷尚淺，應該從市長這類官職開始做起。羅智強覺得他們講得很有道理，資歷確實是他的一個弱點。但是羅智強認為，他也有自己獨特的強項。

羅智強提醒道，過去半年多來，他步行了2000公里，探訪了台灣的大街小巷，體察民情。他說，「我有自信，我是全台灣目前所有政治人物裡，最了解人民痛苦的人」。

關新聞台 民主崩壞 

經過實地考察和了解，羅智強認為，現在台灣人民最大的痛苦首先是台灣的民主正在崩壞當中，司法被干涉，新聞自由被打壓。執政者利用國家的資源，打壓和封殺不同的意見。

因不滿中天電視台在台灣遭到政府的打壓，羅智強將追求「新聞自由」作為自己決定參選總統後的第一個政見。

他在臉書上評價道：「民進黨執政的這些年，有非常多民主倒退的獨裁做法，『關新聞台』無疑是最可惡的一件事。在蔡英文關掉中天新聞台的那一刻，她背叛了民主，她背叛了新聞自由，她也背叛了民進黨的創黨精神，也就是鄭南榕一生堅持的『100%的言論自由』。中天的報導角度，你可以喜歡，你也可以不喜歡，但『我反對你的意見，但我誓死捍衛你發表意見的自由』是民主、言論自由的鐵律」。

羅智強告訴本報記者，他如果當上了總統，中天將會被平反。 「台灣最大的驕傲就是民主，但是現在執政黨正在破壞我們的民主。我要平反的不是中天，而是新聞自由。不是說中天的每一個報導，每一個觀點，都必須在得到你的認同之後，才能有存在的價值。新聞媒體所發出的聲音有沒有價值，是要由人民來判斷的，執政者不應該扼殺他們表達觀點的自由」。

羅智強認為，新的總統有責任和義務去保護台灣的民主和自由，讓中天恢復他該有的頻道，讓中天能夠繼續表達自己的意見。

兩岸兵凶 經濟不景氣

除了民主崩壞，羅智強認為兩岸兵凶和經濟不景氣也是台灣的痛點。

他十分擔心兩岸關係惡化，因為台灣需要和平。他表示，在遭受到其他政權的打壓時，該抗就抗。但即便如此，該合還是要合。台灣人民不應該跳進戰爭的漩渦，我們不能讓台灣成為第二個烏克蘭。

羅智強還對台灣的經濟表示擔憂。他告訴記者，有民眾告訴他，在過去的兩年裡，有40多具浮屍在高雄愛河被發現，這些人因為覺得自己活不下去了，所以選擇在這條以愛為名的河流裡結束了自己的生命。另外還有許多台灣年輕人為了謀生，被騙到柬埔寨「被人當豬宰」。

羅智強覺得這些都是經濟不景氣的一部分表現，但是新聞卻沒有報導，政府也採取了「擺爛」的態度，不但沒有保護好這些台灣的人民， 還花費人民1400億的納稅錢去購買24架飛機討好美國。

羅智強表示，他心中有極大的迫切和憂心，想要去改變台灣的現狀，捍衛台灣「搖搖欲墜」的民主。他希望台灣在面對大陸和美國時，都應該表現出不卑不亢的態度。

西雅圖 舊金山 民進黨

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