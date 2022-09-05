今年規模最大熱浪 高溫天氣持續 加州供電吃緊

高溫熱浪將繼續延續到接下來一整周，加州電網預料將承受重大供電壓力。(Getty Images)

高溫 熱浪4日席捲加州 大部分地區，並將延續到接下來一整周，加州電網預料將承受重大供電壓力。北加州山火危險性大增，如山火無法控制，灣區 將出現不利健康的空氣品質。

加州官員4日上午發出節省用電與空氣品質警報(air quality alert)。根據氣象專家，未來幾天高溫持續惡化，最高溫將出現於5、6兩日，形成北加州今年最長，也最為強烈的高溫熱浪。灣區內陸與有些南灣地區將出現百度以上高溫。

全國氣象局氣象專家麥克考德爾(Sarah McCorkle)說，這波熱浪像是馬拉松，不像短跑衝刺，不會來去匆匆，將會持續一些時日。這是今年規模最大一道高溫熱浪。

全國氣象局已將高溫警告延長到7日，高溫警告地區涵蓋聖荷西、康曲科士達縣，以及東灣山坡地區等。全國氣象局亦對濱海地區從舊金山灣區到蒙特瑞海岸地區發出上午11時到下午8時的高溫警告。

加州獨立操作系統(the California Independent System Operator)4日發出節約用電警告(Flex Alert)，要求民眾節省用電，若加州電網系統承壓過大，造成停電威脅。

加州公共設施管理專員表示，加州2日用電將於下午5時30分達到最高峰，當天總用電量將達4萬5700兆瓦(megawatts)，僅比加州單日最高供電量低3000兆瓦；情況緊急。