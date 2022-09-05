「熱穹頂」高氣壓 夏季常出現

灣區與加州大部分地區勞工節長周末在「熱穹頂」(Heat Dome) 籠罩下，高壓將持續數日。（Getty Images）

灣區 與加州 大部分地區勞工節長周末在「熱穹頂」(Heat Dome)籠罩下，許多居民紛紛前往附近海灘踏浪尋涼，然而這道「熱穹頂」高壓將持續數日，加州森林防火廳(Cal Fire)已召回所有休假消防員，全神戒備高溫 可能引燃的山林野火。許多地方公園也因高溫籠罩暫時關閉。各縣公衛官員警告民眾小心身體健康，強烈高溫下，容易出現死於熱浪現象。

根據全國氣象局，東灣佛利摩(Livermore)地區2日當天飆高到96度。當天聖荷西高溫為82度，紅木城79度，濱海城市屋崙與舊金山氣溫較為緩和，高溫分別為75度與68度。灣區氣溫4日將持續飆高，最高溫可能出現於5日勞工節當天。聖荷西5日氣溫將飆高到98度，東灣內陸城市康考德(Concord)甚至會飆到110度。

聖荷西州大氣象學家納爾(Jan Null)表示，灣區出現過高溫，不過類似這種連續三、四天酷熱天氣，大約一年只出現一次。這種「熱穹頂」即是某地區出現強勁持續性的高氣壓。在這種情況下，氣流下壓，緊縮的氣流壓縮高度低地區的氣壓，形成高溫地帶。

這種熱穹頂高壓現象同時壓縮來自太平洋潮濕、涼爽的海洋氣流，造成海洋氣流無法穿越海岸山丘，將涼風送至內陸地區如利佛摩或康考德等地。

納德表示，這種熱穹頂現象是否與全球性氣候變遷有關，目前仍不得而知，然而有些科學家認為，氣候變遷將加強熱穹頂的衝擊。

全國氣象局氣象學家麥克考克爾(Sarah McCorkle)表示，目前這道熱穹頂高氣壓東起內華達州的拉斯維加斯，持續往西擴張。她說，美國夏季經常出現這種熱穹頂高氣壓現象。

加州森林防火廳(Cal Fire)救火隊長荷傑(Jon Heggie)表示，這種熱穹頂大氣壓形成野火暴升的危險性，防火廳目前積極戒備，召回所有休假中救火隊員，並且暫停員工請假，全力做好防火準備工作。天氣這麼炎熱，沒有人可以放鬆下來，火災隨時隨地會爆發。

根據加州森林防火廳，氣溫超過100度，且濕度低於20度時，引爆山火的危險性相當高。東灣地區以及聖他克拉拉縣南端如莫甘山(Morgan Hill)、吉爾洛(Gilroy)，以及霍利斯特(Hollister)等地氣溫與濕度都會達到這種危險門檻，必須特別戒備。

東灣公園管理處宣布當地許多公園休閒旅遊地區如米慎峰(Mission Peak)與提爾頓自然保留區(Tilden Nature Area)5日當天由於高溫，都將暫時關閉。