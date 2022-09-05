北加磨坊大火焚毀逾4000畝 25%受控

磨坊山火4日已焚毀4245畝地區，目前火勢25%遭控。圖為一輛被燒毀的卡車。(美聯社)

天氣酷熱，加上風勢猛烈，磨坊大火(Mill Fire)勞工節假期期間繼續迅速蔓延，山火 焚燒穿越北加州 錫斯基尤縣(Siskiyou County)社區，燒毀數十棟房屋，造成多人受傷，數千民眾被迫遷離家園。

警方表示，磨坊大火可能2日爆發於錫斯基尤縣威德市(Weed City)一處木材製造廠。這場山火4日已焚毀4245畝地區，目前火勢25%遭控。

加州森林防火廳(Cal Fire)出動4000名消防員全力阻擋大火擴散，3日下午，情況稍有好轉，警消大隊將緊急遷離命令降低為小心安全警告。

然而錫斯基尤縣勞工節長周末天氣極度酷熱，恐助燃山火威力。根據國家氣象局，錫斯基尤縣4日氣溫飆高到92度，風速每小時20哩，令人擔憂的是，這場熱浪將持續惡化，預料當地最高溫將出現於5日、6日兩天。一直到這個周末，災區氣溫都沒有緩和跡象。

國家氣象局氣象學家梅勒(Matt Mehle)表示，整個北加州地區氣候乾燥酷熱，山火威力可能會持續增加。另外山火最大的助力就是風勢。未來風勢變化將影響到火勢發展。

另一名為「山脈野火」(Mountain Fire)的野火，也同時在距離威德市西北16公里處的加澤爾(Gazelle)延燒。根據加州森林防火廳，山脈野火從2日爆發後，已焚燒近6500畝地區，4日當天，就火大隊只控制5%火勢，警方已下令數百名當地民眾撤離災區。

威德市北方97號公路兩旁民房3日已遭磨坊大火烈焰焚毀成一堆瓦礫，冒出團團濃煙。許多民眾緊急遷離，來不及開走他們的車輛，拋棄的私人轎車、小卡車遭烈焰吞噬，只剩下焦黑的骨架。顯現出野火在強勁風力下驚人的破壞力。

59歲的魏德市居民羅傑斯(Dave Rodgers)說，這場山火奪走了他的房屋、愛犬，以及他所有財物。他指出，2日當天他正在浴室洗澡，突然從浴室的窗戶看到外頭出現濃煙。他於是走出屋外，發現南方不到四分之一哩路外的一處木材廠著火焚燒，火勢已朝他所居住的林肯高地(Lincoln Heights)社區蔓延過來。

羅傑斯於是馬上開車警告鄰近耆老居民迅速遷離，隨後開回住所，準備將房內幾隻寵物狗救出。沒想到回到家時，發現整個家園已被烈火吞噬，幾隻愛犬不幸葬身火窟。

加州州長紐森 已宣布人口約有4萬4000人的錫斯基尤縣進入緊急狀態。此舉將有助於居民獲得聯邦援助，並動用更多加州資源。紐森辦公室表示，這場野火已造成平民受傷、停電和民宅被摧毀，並且迫使至少5800位居民必須撤出家園。

20多年來的乾旱和氣候變遷導致的氣溫上升，造成加州地區更容易發生山火。2020年和2021年是山火災情最嚴重的兩年。