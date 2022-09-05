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想念家鄉的味道 世報「中秋嘉年華」

本報訊
台灣臭豆腐。（本報檔案照）
台灣臭豆腐。（本報檔案照）

無論是什麼樣的活動，美食攤位一向是吸引人潮的熱門所在。有鑑於此，世界日報2022年中秋嘉年華，特別設計了台灣美食專區，為大家請來了多位大廚，推出一系列您心心念念的夜市美食。計有：古早味飯糰、臭豆腐、大腸包小腸、台式涼麵，炸豬排便當、炒米粉、滷肉飯、燴飯、麵線糊、油飯，碗粿、彰化肉圓、骰子香腸、波霸奶茶、各種炸物、冬瓜酸梅湯，除了台式美食，客家口味各色小吃，您也可以在夜市美食專區品嘗得到，例如客家雞絲肉羮、芋粿巧，客家菜包、草仔粿…等等。

夜市美食是台灣飲食文化中，最豐富多元的一環。夜市裡人聲鼎沸，炊煙裊裊，接地氣的各式各樣小吃，總是能滿足所有人的味蕾。正所謂「高手在民間」，那歷經歲月淬煉的美味，就這樣一代一代傳承下來，多少年不變。也成就了你我記憶中的味道。

「逛夜市」是台灣人晚上最喜歡做的事。三五好友相約，一攤逛過一攤，邊走邊吃邊看，樂趣無窮，這是沒逛過夜市的人，很難體會到的。夜市不僅台灣人愛去，就連來自四面八方的觀光客也喜歡。當他們到訪台灣時，各大城市的觀光夜市，成了他們最喜愛駐足的地方。

古早味飯糰。（本報檔案照）
古早味飯糰。（本報檔案照）

旅居矽谷的人，雖然能感受到此地四季如春的好天氣，但每到夜暮低垂，家家門戶緊閉，街頭一片死寂時，就會不由自主地想起，家鄉那華燈初上的夜生活，和那熟悉的美味小吃。

灣區開台灣小吃的餐廳並不少見，但想要一次吃到四至五位大廚的精湛手藝，卻不容易。

9月10日中秋佳節，譲我們呼朋引伴同遊「中秋嘉年華」，一起去找尋那記憶中難忘的味道。

台灣香腸。（本報檔案照）
台灣香腸。（本報檔案照）

美食 觀光 灣區

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