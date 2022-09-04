中秋嘉年華倒計時 好禮等著您

親子遊戲。（本報檔案照片）

今年9月10日（星期六）正逢農曆八月十五，有鑑於此，世界日報 、Cupertino Main Street 商場、北加州 中文學校聯合會、矽谷國際傑人會共同策畫了一場別開生面的嘉年華活動，活動內容豐富，包括親子遊戲、青少年才藝表演、台灣夜市美食 、台糖蘭花展銷、金麥超大月餅試吃分享、敬老免費義診、旺旺大抽奬等。

凡參加嘉年華活動的人，前500名可獲贈麥當勞精美記事本及購物袋（各乙個），先到先得，送完為止。

世界日報多年來所辦的大小活動，都可以看到「嬌客」蝴蝶蘭的身影，今年也不例外，台糖公司舊金山分公司應世報之邀，精選頂級蝴蝶蘭150株，於嘉年華會場特價展銷，每一株蝴蝶蘭都是當日從台糖蘭花培育場專人親送，保證新鮮，花期可保三個月以上，每盆特價$16， 一次購買2盆$30，限量供應售完為止。

今年的嘉年華活動設計，較以往不同，除了有親子互動遊戲及青少年才藝表演，下午1至4時由協辦單位北加州中文學校聯合會及矽谷國際傑人會帶領現場觀眾同歡扯鈴、大風吹、踩氣球、盲食月餅猜口味、雜耍、舞蹈、武術、說故事，優勝者可獲贈禮券及小禮物，歡迎大小朋友踴躍參加。

美食攤位一向是吸引人潮的熱門景點，主辦單位特別商請灣區四大名廚，推出一系列夜市美食，波霸奶茶、臭豆腐、大腸包小腸、麵線糊、台式涼麵、肉圓、碗粿、芋粿巧、炸豬排便當、炒米粉、客家雞絲肉羹、滷肉飯、冬瓜茶、丁香豆花、炸物、骰子香腸等家郷美味，譲您一解思鄉之愁。

中秋節當然少不少「吃月餅」，由金麥食品公司特別烘焙的大月餅，將和「旺旺大抽獎」結合，舉辦「猜大月餅內餡、抽長榮機票活動」，詳細參加辦法，可參閱世界日報B1版。