北加野火毀10多屋 受害者：像世界末日

野火燒毀房屋，迫使數千名居民逃離。（電視新聞截圖 ）

周五（9月2日），北加 鄉村一場快速移動的野火，造成數人受傷，摧毀多處房屋，並迫使數千名居民逃離，在悶熱的勞工 節周末，一度令高速公路堵塞。

這場被稱為 「磨坊大火」（Mill Fire）始於Roseburg森林產品公司Roseburg Forest Products或其附近。該公司是一家生產木質單板的工廠。在35英哩／小時（56公里／小時）風速的推動下，大火迅速燒毀了房屋，到了晚上，已經吞噬了4平方英里的土地。加州 森林與防火局Cal Fire發言人布萊迪（Suzi Brady）說，有幾個人受傷。

當地居民彼德森（Annie Peterson）說，她當時正坐在Roseburg設施附近的家中的門廊上，「突然間，我們聽到一聲巨大的爆炸聲，所有的煙霧都向我們滾過來。」

很快，她的家和其他大約十幾間房子都著火了。她說，她的教會成員幫助她和她的兒子疏散，她的兒子無法行動。她說，煙霧和火焰的場景看起來就像「世界末日」。

該地區的許多用戶也停電了，據電力公司PacifiCorp稱，約有9000名客戶在下午1時前被斷電。

天乾物燥，北加州周五發生野火。（電視新聞截圖 ）

居民胡德（Olga Hood）住在威德（Weed）鎮，從家中掃描儀上聽到火災的消息，她走到前廊，看到煙霧從旁邊的山上吹過。 她沒有等待疏散令的到來，就收拾了文件、藥品和其他東西撤離，但她沒來得及收集對已故丈夫很重要的一些照片。

82歲的巴爾弗雷（Willo Balfrey）是來自Shastina湖的藝術家，她說，周五下午她正在畫畫，她的孫子是加州公路巡邏隊的成員，打電話警告她快速蔓延的火勢。她拿起一個裝滿重要文件的手提箱，以及水和她的電腦、iPhone和充電器，然後出了門。「我已經達成了這樣的理念：如果我有了所有的文件，房子裡的東西就不那麽重要了。」她說。