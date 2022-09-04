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勞工節連假灣區熱翻 最高溫達108度

編譯組／綜合3日電
電視台發出高溫天氣預告，溫度上升，炎熱天氣將持續數日。（電視新聞截圖）
電視台發出高溫天氣預告，溫度上升，炎熱天氣將持續數日。（電視新聞截圖）

勞工節周末臨近，灣區及北加氣溫飆升，最熱的日子就在今天（9月4日）及勞工節，且高溫將在內陸持續整周。當局提醒，隨著熱浪的擴大和加強，火災危險升高，疾病的風險也在上升。

今天的海灘將是舒適的，溫度在60度以上至70度左右。灣岸和半島地區將出現80度的高溫，而內陸地區的熱度將攀升至接近100度。

周日及以後數日，從周日上午11時到周二（9月6日）晚上8時，北灣和東灣內陸谷地、聖他克拉拉谷地和聖他克魯茲山區的高熱警告生效，最高氣溫可能達到108度。

周日上午至周一（9月5日）晚上8時，馬連海岸山脈、舊金山灣海岸線和沙林納谷北部、賀萊斯特、蒙特瑞和卡美爾谷將實行高溫預警。如果在戶外活動，必須採取額外的預防措施，並多喝水。

對於東部和南部的中度至低度空氣質量，也已經發布了「愛惜空氣日」（Spare the Air）警報。

灣區高溫預警：周六上午11時至周一晚上8時。

最高氣溫：沿海地區、舊金山、舊金山灣沿岸地區有80-90度的高溫。東灣山區和谷地、北灣谷地、聖他克拉拉山區和谷地以及聖他克魯茲山區的最高氣溫為100-110。

高溫 舊金山 灣區

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