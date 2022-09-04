打造華埠新名片 北美常用中藥展覽館開幕

北美常用中藥展覽館將成為舊金山華埠的一個新的旅遊點，為華埠旅遊業打造一個嶄新的名片。（記者王子涵／攝影）

一年多前，美國中藥界開始在舊金山華埠 岡州會館二樓籌備創建美國首個非盈利的「北美常用中藥展覽館」，向學生、遊客和社會大眾展示中醫藥文化，包括近百種常用中藥、多種私人珍藏的名貴中藥，以及產於中國、美國、南北韓、加拿大、日本等不同國家的野生、半野生和培植人參。3日，美國中藥聯商會邀請多名當地官員、捐贈者、社區領袖等，舉行「北美常用中藥展覽館」開幕典禮。

展覽館依美國中藥發展簡史定義而設計，內容包括以中國藥典為主的常用重要資料編集，結合灣區中藥市場及本地法規的美國中藥聯商會史料，黑龍江中醫藥大學分校近20年的培訓教學項目等。學生和參觀者可以在館內輕鬆查詢到各種在美國常用中藥的詳細資料和圖片。北美常用中藥展覽館也將成為華埠的一個新的旅遊點，為華埠旅遊業打造一張嶄新的名片。

美國中藥聯商會長劉源凱表示，展覽館提供來到華埠的遊客和學生一個了解認識中醫藥文化的機會。副會長劉綺芸說，自淘金熱時期，中醫藥就與華裔移民 社區不可分割。「這不僅是華裔移民僅有的醫療方式，中醫藥商業主更常是華裔社區的領袖，其店鋪也是僑民安全的聚集空間，有時還會兼具銀行、郵局等功能。」劉綺芸說，「美中醫藥文化，與華裔移民一起，經歷了種族歧視、邊緣化等困難，而如今它正逐漸繁榮，受到主流文化的接納，遍及全美，成為華裔社區的文化象徵之一。」

眾嘉賓為展覽館開幕剪綵。（記者王子涵／攝影）

中國駐舊金山領事館科技部參讚高鵬飛表示，展覽館將是舊金山華埠的一張特色名片，是世界人民認識中醫藥文化的窗口，更是中美兩國人民文化交流的載體。中醫藥在全球抗擊新冠病毒疫情中發揮了獨特的作用，未來中醫藥在共建人類健康共同體中也將發揮更重要的作用。

前排從左到右：市議員陳詩敏（Connie Chan）、馬兆明（Gordon Mar）、佩斯金（Aaron Peskin）、州眾議員丁右立（Phil Ting）代表伍玉珍，向美國中藥聯商會成員頒發榮譽證書。（記者王子涵／攝影）

中華總會館新任總董黃中華表示，中醫藥是中華民族原創的醫學科學，包含中華民族幾千年的健康養生理念和實踐經驗，是中華民族偉大的創造和古代科學的瑰寶。在全球加強新冠疫情防控合作的時代背景下，創建中藥展覽館能讓華人後裔了解中藥用途和文化，促進傳承和發展，共同守護人類健康。

加州參議員威善高（Scott Wiener）表示，西醫並不是治病的唯一方式，中醫已經保護人類健康數千年，我們應當保持開放的思想。「華埠在近幾年十分艱難，但也展示了強大的中華文化能夠幫助華埠小商業，吸引遊客重返華埠。」威善高說。

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）表示，「展覽館清楚地展示了我們華裔移民如何將中醫藥文化從中國帶到這裡，並發揚光大。我們的下一代也將明白，中藥如何醫治美國以及全世界的人民。」馬世雲說。