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聖荷西濤味餐廳華裔東主 被控盜用350萬新冠紓困金

編譯組／灣區2日電
聖荷西濤味餐廳華裔東主被控盜用350萬元新冠紓困金。餐廳位在聖荷西Eastridge購物中心。圖為購物中心。(圖取自電視畫面)
聖荷西濤味餐廳華裔東主被控盜用350萬元新冠紓困金。餐廳位在聖荷西Eastridge購物中心。圖為購物中心。(圖取自電視畫面)

聖荷西濤味餐廳(Tomi Sushi and Seafood Buffet)佔有50%股份東主梁大衛(David Tai Leung，譯音)被指控盜用350萬元聯邦新冠紓困金，將其用於投資、家庭財務與其他未經授權的個人獲利用途。他於8月31日被聯邦大陪審團起訴，指控他盜用餐廳新冠紓困基金款項。

起訴書指出，梁大衛於2021年6月自聯邦基金獲得500萬元紓困金，原是用於協助餐廳從新冠疫情損失中恢復。他曾承諾將用這筆錢支付從2020年2月至2023年3月薪資、用品、水電費與其他業務支出費用。

但是，大陪審團表示，梁大衛將其中350萬元轉入個人帳戶，並將其中大部分用於投資股票、但卻大多數虧損。起訴書稱，他還用大筆資金提供他位在沙加緬度的家重新貸款，並將其他資金轉到個人銀行帳戶，其中包括付給汽車經銷商與賭場等機構的支票。

梁大衛在聖荷西Eastridge購物中心擁有濤味餐廳半數股份。他涉及的其他法律案件，至少可追溯至五年前。

現年62歲的梁大衛曾與其他兩名同夥Sunny Siukeung Chan與Wendy Lai Ip，2021年4月被加州檢察長邦塔(Rob Bonta)辦公室指控，他們自員工薪資竊取超過89萬3000元，並逃避28萬7697元銷售稅與17萬1820元就業稅。

邦塔辦公室表示，被告面臨65項罪名，包括提交虛假納稅申報表以逃稅、未繳納失業保險與培訓稅、未繳納殘障保險、未收取並支付所得稅、竊取員工薪資。控罪仍在沙加緬度縣高等法院審理中，下次聽證會訂於2月舉行。根據此案的刑事訴訟，這些指控發生在2012-2018年期間。

加州勞工專員則於2018年6月控告梁大衛與德利市Kome Japanese Seafood Buffet餐廳其他業主，違反支付133名員工的最低工資法、加班費與其他薪資保護措施。梁

大衛當時告訴媒體，他並未做錯任何事，但他與其他餐廳所有人同意於2020年以260萬元和解賠償前員工。Kome Japanese Seafood Buffet餐廳已於2019年1月關閉、裁員70-80名員工。

紓困金 加州 投資

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