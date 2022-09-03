丁右立宣布投入320萬預算 德利市「安全上學」項目啟動

州眾議院預算主席丁右立（右三）1日宣布，將投資320萬元州預算用於啟動「安全上學路線」項目。（記者王子涵／攝影）

新學年開學兩周後，德利市傑佛遜小學學區 （Jefferson Elementary School District）的學生和家長們迎來了一個好消息。州眾議院預算 主席丁右立（Phil Ting）日昨宣布，將投資 320萬元州預算用於啟動「安全上學路線」項目。該項目將拓寬人行道，增亮交通標識，縮短道路穿行距離等，以增加行人和自行車安全。

丁右立1日表示，為了實現改善氣候變化的目標，向下一代灌輸健康的理念，必須讓步行或騎行上下學成為可能，但前提必須是安全的。他說：「我的選區包括聖馬刁縣北部，有色人種社區往往交通不便利，我很高興這項投資能夠影響幾代人。」

該項目將拓寬人行道，增亮交通標識，縮短道路穿行距離等，以增加行人和自行車安全。（丁右立辦公室提供）

德利市安全上學路線項目將囊括Thomas R. Pollicita中學、John F. Kennedy小學、Susan B. Anthony小學。這三所學校都位於東市場街附近，該街道是聯結德利市東西部的重要街道，車流量十分繁忙。

這一項目也是德利市近年來最大的學校安全改善項目，不僅是為了行人和騎者的安全，同時也是讓駕駛者減速行駛。

Thomas R. Pollicita中學學生麥迪奇（Rhianjoy Matic）說：「我就住在學校附近，在通過早高峰的街道和路口時，我感到十分緊張，我希望在上學路上得到更好的保護。」

市議員迪喬瓦尼（Pamela DiGiovanni）表示，作為該項目的成員之一，要感謝丁議員對我們的支持，這避免了許多可能的交通事故。