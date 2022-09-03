我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉攏抗中 拜登9月底辦太平洋島國峰會

美網／「沒大威就沒我」 小威廉絲含淚謝家人、球迷

丁右立宣布投入320萬預算 德利市「安全上學」項目啟動

記者王子涵／舊金山報導
州眾議院預算主席丁右立（右三）1日宣布，將投資320萬元州預算用於啟動「安全上學路線」項目。（記者王子涵／攝影）
州眾議院預算主席丁右立（右三）1日宣布，將投資320萬元州預算用於啟動「安全上學路線」項目。（記者王子涵／攝影）

新學年開學兩周後，德利市傑佛遜小學學區（Jefferson Elementary School District）的學生和家長們迎來了一個好消息。州眾議院預算主席丁右立（Phil Ting）日昨宣布，將投資320萬元州預算用於啟動「安全上學路線」項目。該項目將拓寬人行道，增亮交通標識，縮短道路穿行距離等，以增加行人和自行車安全。

丁右立1日表示，為了實現改善氣候變化的目標，向下一代灌輸健康的理念，必須讓步行或騎行上下學成為可能，但前提必須是安全的。他說：「我的選區包括聖馬刁縣北部，有色人種社區往往交通不便利，我很高興這項投資能夠影響幾代人。」

該項目將拓寬人行道，增亮交通標識，縮短道路穿行距離等，以增加行人和自行車安全。（...
該項目將拓寬人行道，增亮交通標識，縮短道路穿行距離等，以增加行人和自行車安全。（丁右立辦公室提供）

德利市安全上學路線項目將囊括Thomas R. Pollicita中學、John F. Kennedy小學、Susan B. Anthony小學。這三所學校都位於東市場街附近，該街道是聯結德利市東西部的重要街道，車流量十分繁忙。

這一項目也是德利市近年來最大的學校安全改善項目，不僅是為了行人和騎者的安全，同時也是讓駕駛者減速行駛。

Thomas R. Pollicita中學學生麥迪奇（Rhianjoy Matic）說：「我就住在學校附近，在通過早高峰的街道和路口時，我感到十分緊張，我希望在上學路上得到更好的保護。」

市議員迪喬瓦尼（Pamela DiGiovanni）表示，作為該項目的成員之一，要感謝丁議員對我們的支持，這避免了許多可能的交通事故。

市議員瑪納諾（Juslyn Manalo）表示，要鼓勵步行或騎行上學，因為這是一種健康、積極的上學方式。市府會在孩子上學的路上更換新的照明燈，高能見度的人行橫道，以及其他改善措施，確保他們的安全。

該項目將拓寬人行道，增亮交通標識，縮短道路穿行距離等，以增加行人和自行車安全。（...
該項目將拓寬人行道，增亮交通標識，縮短道路穿行距離等，以增加行人和自行車安全。（丁右立辦公室提供）

預算 投資 學區

上一則

日本富士按摩椅勞工大酣賓

下一則

聖荷西動物收容所爆滿 鼓勵領養

延伸閱讀

聖荷西婦 刮出2000萬元獎金

聖荷西婦 刮出2000萬元獎金
BART捷運槍擊釀1傷 嫌犯仍在逃

BART捷運槍擊釀1傷 嫌犯仍在逃
加州撥款350萬 提升日落區老人生活品質

加州撥款350萬 提升日落區老人生活品質
對抗氣候變化 加州志工部設獎學金

對抗氣候變化 加州志工部設獎學金
對抗氣候變化 加州志工部設立獎學金

對抗氣候變化 加州志工部設立獎學金

熱門新聞

「富比世」(Forbes)公布「2022年美國最佳大學排行榜」柏克萊加大今年與史丹福大學並列第二，榜首為麻省理工學院。圖為柏克萊加大校園。(Getty Images)

富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2

2022-09-02 02:12
北灣女子被發現與母親遺體同住超過一年。 （電視新聞截圖）

北灣女伴母遺體逾1年 警介入調查

2022-08-26 14:38
桑尼維爾派對槍擊命案Airbnb華裔屋主被市府和加州控告。(取自桑尼維爾市府官方臉書)

桑尼維爾派對槍擊案 Airbnb華裔屋主遭市府、州府控告

2022-08-30 02:16
被形容為妙手仁心、不幸遭遇劫殺的屋崙華埠知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）追思會1日舉行。（朋友供圖）

數百人參與屋崙牙醫徐麗麗追思會 兒憶母認真、慷慨

2022-09-02 02:20
聖他克拉拉谷醫療中心醫院宣傳圖（圖片截取自醫院官網）

工作超載 矽谷公立醫院醫生叫苦 處於崩潰狀態

2022-08-27 14:51
籌畫近半世紀的加州最大水庫已開始成型，但隨著氣候乾旱與水資源短缺加劇，可能沒有足夠的水可注滿水庫。(Getty Images)

加州最大水庫成型 沙加緬度河卻沒有足夠的水注滿 

2022-08-26 23:33

超人氣

更多 >
好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？
世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？
打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡

打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡
紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈

紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈
富婆砸錢拍片當女主 欽點小鮮肉搭檔…網笑彷彿母子戀

富婆砸錢拍片當女主 欽點小鮮肉搭檔…網笑彷彿母子戀