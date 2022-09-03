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灣區捷運慶50周年 9月票價對折

編譯組／灣區2日電
灣區捷運慶祝開通50周年，9月提供乘客票價對折優惠。圖為灣區捷運早年使用的列車。（Getty Images）
灣區捷運慶祝開通50周年，9月提供乘客票價對折優惠。圖為灣區捷運早年使用的列車。（Getty Images）

灣區捷運（BART）9月慶祝營運50周年，將提供乘客票價對折優惠，還會推出限量版禮品，並舉辦一系列活動。

票價折扣適用於所有使用Clipper卡的乘客，沒有Clipper卡的乘客可以使用Apple Wallet或Google Pay免費下載一張，或在車站售票處以3元購買。

儘管對折票價相當於平均票價節省約2元到3元，但優惠包括可乘坐到舊金山國際機場和屋崙國際機場。這將為在安蒂奧克（Antioch）和聖荷西Berryessa站上車的乘客節省超過7元。

除了票價打對折，灣區捷運將從3日起到9日，在舊金山市中心的Powell Street站提供懷舊遊戲機供民眾免費使用，包括小精靈（Pac-Man）、小蜜蜂（Space Invaders）、大蜜蜂（Galaga）等。

這次優惠活動將讓民眾「回到過去」1976年，當年灣區捷運與遊戲設計公司雅利達（Atari）合作，為捷運帶來新收入來源。

灣區捷運還為了對獨特美學有興趣的乘客，推出50周年紀念T恤和其他小禮品。

下個周末，灣區捷運將在屋崙美麗湖站（Lake Merritt）舉辦一場派對；接下來幾周，還將在柏克萊市中心站（Downtown Berkeley）、艾爾賽利度站（El Cerrito）和格蘭公園站（Glen Park）舉辦一系列午後音樂會。

這項為期一個月的活動，是為了慶祝灣區捷運第一條路線──佛利蒙到屋崙，在1972年9月11日開通，同時也是為了找回在新冠疫情期間流失的乘客。

灣區捷運慶祝開通50周年，9月提供乘客票價對折優惠。（美聯社）
灣區捷運慶祝開通50周年，9月提供乘客票價對折優惠。（美聯社）

捷運 灣區 屋崙

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