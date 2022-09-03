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等候新冠新款加強針 灣區多縣暫停接種

編譯組／灣區2日電
灣區多縣已暫停提供加強針接種服務，表示在收到新款加強針後就會恢復。（電視新聞截圖）
灣區多縣已暫停提供加強針接種服務，表示在收到新款加強針後就會恢復。（電視新聞截圖）

鑑於即將收到針對Omicron及其亞型病毒株的新款新冠加強針，灣區多個縣9月1日起已暫停提供加強針接種服務。

阿拉米達縣、馬連縣、聖馬刁縣、聖他克拉拉縣和蘇諾瑪縣目前都已暫停為民眾施打加強針，準備在本月稍後新款加強針到貨，才恢復加強針注射。這項決定是在美國食品藥物管理局（FDA）更新輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗的緊急使用授權，批准同時針對原始新冠病毒株和Omicron亞型BA.4和BA.5病毒株的二合一加強針後做出的。

這款只用作加強劑的新冠疫苗最早可能在下周上市，目前正在等待疾病防制中心（CDC）的批准。

不過，根據FDA的授權，新款加強針未來將提供給所有年滿12歲的民眾作為加強之用，針對原始病毒株的原始mRNA疫苗，將被授權作為基礎系列疫苗和加強針，提供給年滿6個月到11歲的兒童使用。

蘇諾瑪縣衛生局局長梅斯（Sundari Mase）表示，暫停提供加強針接種可確保該縣居民獲得最新配方的加強針。

梅斯說：「我呼籲符合資格使用新款加強針的民眾儘快接種，這是我們在秋季和冬季保持社區安全的最佳工具。」

康曲柯士達縣表示不會中斷加強針接種服務。聖馬刁縣則計畫從12日開始恢復加強針接種服務。

聖馬刁縣衛生局家庭醫療服務處主任德魯納（Lizelle Lirio de Luna）說：「我們正在努力確保民眾可以在第一時間接種新款加強針，我們會儘快重新開放診所。」

衛生局表示，民眾接種完兩劑基礎疫苗後，至少要滿兩個月，才可以接種針對Omicron的新款加強針。

疫苗 Omicron FDA

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