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新冠二價疫苗 聖他克拉拉縣下周上路

記者李榮／聖荷西報導
柯迪介紹更新版的新冠肺炎加強劑。（記者李榮／翻攝）
柯迪介紹更新版的新冠肺炎加強劑。（記者李榮／翻攝）

Omicron BA.5變種病毒病例增加快速，現在每天新增的確診中，多數都是感染這類病毒株。聖他克拉拉縣政府2日宣布，縣府所轄的大型疫苗接種站以及各地的診所，都已經準備好接受莫德納（Moderna）及輝瑞（Pfizer ）針對新冠肺炎變種病毒所研發的二價疫苗加強劑，這類加強劑也被稱為「更新版的加強劑」。更新版加強劑預計下周到貨，因下周一是勞工節假期，所以真正施打日期預計不會早於下周三（9月7日）。

聖他克拉拉縣政府介紹，這兩種疫苗都是針對原始的新冠肺炎病毒株，以及目前占主導地位的Omicron變異病毒，如BA.5變種病毒株所製作的二價疫苗，「這種疫苗將可以提供更高等級的保護」。

資料顯示，Omicron變種病毒於2021年秋季首次出現在美國，2021年12月中旬成為美國主導變異病毒；隨後的BA.4和BA.5變體新冠肺炎病毒於2022年春季出現。

縣府表示，根據聯邦食品藥物管理局（FDA）的解釋，所謂的二價疫苗，是包含病毒當中兩種MRNA的成分。這次兩款新的加強劑，就是包含原本的病毒株，以及Omicron變體的BA.4以及BA.5，因此可以同時對原來的病毒，以及兩種現在最普遍的病毒產生一定程度的保護作用。

這次通過緊急授權的兩種更新版加強劑，輝瑞的加強劑要年滿12歲才可以接種，莫德納加強劑則須要年滿18歲。所以，對於5到11歲兒童的疫苗接種狀況依然不變，這一族群目前還是沒有加強劑可以接種。而隨著二價疫苗獲得批准，新冠肺炎疫苗的最新定義，也變成是必須完成初始疫苗（前面兩劑），並且接種一劑二價的加強劑。接種二價疫苗加強劑的時機，是打完初始疫苗或者之前加強劑之後的兩個月。

聖他克拉拉縣府表示，未來將不再提供舊版的加強劑。

聖他克拉拉縣衛生局長柯迪指出，新的二價疫苗是對於防衛新冠肺炎的一個新武器。她表示，病毒不斷的自我變化，因也必須要更新的疫苗來應對。她鼓勵民眾與自己的醫師討論衡量施打二價疫苗的情況。

疫苗 新冠肺炎 變種病毒

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