富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2

「富比世」(Forbes)公布「2022年美國最佳大學排行榜」柏克萊加大今年與史丹福大學並列第二，榜首為麻省理工學院。圖為柏克萊加大校園。(Getty Images)

「富比世 」(Forbes)8月31日公布「2022年美國最佳大學排行榜」(2022 list of America’s Top Colleges)，柏克萊加大 自去年第一名位置跌落1名，今年與主要競爭對手史丹福大學並列第二名。這兩所位在西岸灣區大學，都被位在東岸的榜首大學麻省理工學院(MIT)擊敗。

富比世大學排行包括私立與公立。儘管柏克萊加大排名略有下降，校方仍表欣喜，因為柏克萊仍是頂尖公立大學。柏克萊加大聲明表示，學校了解排名會逐年更動。但數十年來，柏克萊一直名列前茅、接近榜首位置，反映了柏克萊學風優良。

今年，富比世對學校進行排名方法，專注在投資回報。新聞稿內容指出，若學生按時畢業、獲得高薪與並且舉債低，持續擁有成功職業生涯，學校就有很好的排名。

去年，富比世重新調整評估大學的流程、增加新標準，例如低收入 學生成績與具有畢業生收入的聯邦數據庫資料。結果，柏克萊加大去年成為第一家登上榜首的公立大學。富比世今年考量相同標準並擴增審核範圍與新標準，確定畢業生可多以快速度償還大學學費，並根據學校提供低收入學生服務情況進行評估。

公立學校在今年富比士大學排名表現出色，前50名中有17家大學為公立學校。加州大學系統表現出色，除了柏克萊加大排名第二，其中排名前50名、位在加州的公立大學包括洛杉磯加大(第6)、聖地牙哥加大(第17)、戴維斯加大(第23)、爾灣加大(第30)、聖塔芭芭拉加大(第39)。

富比世大學排名發布時間，在今年8月中旬「Niche」發布2023年最佳大學排名結果之後。Niche是大學線上排名，考量因素包括學術成績、校園、財務投資價值。今年也重新調整標準，更密切關注學生就讀學校的投資回報。麻省理工學院在Niche大學榜單排名第一，史丹福大學排名第二，柏克萊加大則排名第48。

富比世大學排名著重在優質教育、畢業生高收入、推動學生成為傑出企業家與各領域具影響力領導人。麻省理工學院則包含以上條件，畢業生十年平均收入中位數為17萬3700元。史丹福大學為17萬3500元、柏克萊加大為15萬4500元。

排名第四的普林斯頓大學畢業生10年平均收入中位數為16萬7600元、第五名哥倫比亞大學14萬8800元、第六名洛杉磯加大13萬7200元、第七名威廉斯學院(Williams College)15萬2600元、第八名耶魯大學16萬3700元、第九名杜克大學15萬5000元、第十名賓州大學16萬4000元。哈佛大學排名第15、畢業生10年平均收入中位數為16萬9000元。