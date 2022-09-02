面對仇恨犯罪 溫哥華華裔社區訪金山 交流警民合作

溫哥華華裔社區代表團在舊金山金門餅食店門前留念。（陳展明提供）

加拿大溫哥華警局組織當地華埠 社區代表團日昨來到舊金山 ，走訪華埠小商業，拜訪社區領袖，共同探討警民合作之道，為解決華裔 社區共同所面對的仇恨暴力犯罪、財產犯罪、遊民等問題尋找解決方案。代表團成員包括溫哥華警局華裔副警長周偉儀（Howard Chow）、溫哥華中華會館、溫哥華華埠商業促進會、大溫哥華中華文化中心、中山花園、溫哥華華埠振興委員會等代表。周偉儀9月1日接受本報採訪，講述這兩天的收穫。

周偉儀表示，加拿大最大、歷史最悠久的華埠就坐落於溫哥華市。溫哥華市人口約為70萬人，比舊金山人口略少，其中華裔居民超過20%。

他表示，與溫哥華華埠僅一街之隔的市中心東區（Downtown Eastside）正面臨著巨大挑戰，如心理健康疾病、毒品犯罪等，就如同舊金山田德隆區（Tenderloin）一般，給華埠造成了很多問題。

「沒有一面牆不被塗鴉覆蓋的。」周偉儀說，「華裔社區被尤其針對，因為同樣比鄰東區的Strathcona區，就沒有這樣的困擾。儘管塗鴉犯罪很少被舉報，但在去年警方收到的報案就增長了300%」

同樣增長當然還有仇恨暴力犯罪。周偉儀說：「反亞裔仇恨事件在去年增長了717%，就在一周前，一位長相酷似亞裔的居民被針對，因為他／她正學習中文。」

溫哥華警局華裔副警長周偉儀（左）、華埠商戶代表陳展明。（記者王子涵／攝影）

頻頻發生的長者無辜遇襲案也讓溫哥華華埠居民感到無助和恐懼，周偉儀介紹了幾個關注度最高的案件，如64歲華裔安保人員被毆打、87歲老人被胡椒噴霧襲擊、89歲老人被群毆，都說明了仇亞之風並非區域性問題，而是全球在疫情爆發後共同經歷的挑戰。

「我們最大的擔憂就是，恐懼所造成的影響遠大於犯罪本身，因為恐懼會散播、影響到整個社區。」周偉儀說。「這也是為什麼我們來到舊金山，相比於我們所經歷的，這裡華埠的情況要好很多。」

緊密的警民合作關係，共同建設華埠是周偉儀此行最大的收穫。（記者王子涵／攝影）

緊密的警民合作關係是周偉儀此行最大的收穫。「所有人都團結在一起，不會相互指責，警局不是主導，社區也不必主導，所有人都為共同的目標努力，這讓我們備受鼓舞。」他強調，社區領袖為華埠發聲，要求市府和警局做出改變，獲得更多的資助和支持也是成功的因素之一。