數百人參與屋崙牙醫徐麗麗追思會 兒憶母認真、慷慨

被形容為妙手仁心、不幸遭遇劫殺的屋崙華埠知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）追思會1日舉行。（朋友供圖）

被形容為妙手仁心、不幸遭遇劫殺的屋崙華埠 知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）追思會9月1日舉行。她的兒子Louie Chen說，母親為人刻苦認真、待人慷慨。他謙虛的說：「假如我有媽媽一半的努力和勤奮，就會非常成功。」

被形容為妙手仁心、不幸遭遇劫殺的屋崙華埠知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）追思會1日舉行。（朋友供圖）

東屋崙小西貢社區（Little Saigon）最近暴力頻發。8月21日下午，60歲的徐麗麗（Lili Xu）遭劫匪開槍殺害，事件震動社區。1日的追思會上，親友紛紛送上輓聯哀悼。徐麗麗的父母說，「寶貝女兒一路走好。你永遠是我們的驕傲。」

一位好友表示，徐麗麗為人古道熱腸，善良真誠。她朋友滿天下，數百人參與追思會。因為人數太多，部分人還必須到另外一個小禮堂看現場直播。一些朋友從外州飛過來，包括徐麗麗原來在愛荷華州的前同事。

徐麗麗1985年畢業於上海第二醫科大學（現為上海交通大學醫學院）。她原來所在的五大班（口腔系）的同學專門寫了一封信，在追思會上由人宣讀。好友說，「他們永遠懷念有徐麗麗這麼一個好同學、優秀的同學，她永遠和我們在一起。」

徐麗麗1994年帶著兒子Louie來美陪讀，先生在愛荷華州讀書。兩人後來搬到加州 ，因前夫要回國發展，雙方才無奈分開。徐麗麗的好友表示，Louie在追思會上回憶，母親讀書刻苦努力，白天做別人的家政保母，幫忙燙衣服掙錢。晚上通宵達旦的學英語、考GRE。因為英文並非母語，她考牙醫執照難度很大，常對著字典苦背。那時家中沒有錢，連Louie的生日蛋糕都買不起。徐麗麗自學做了一個蛋糕，哄兒子開心。為成功考取牙醫執照，徐麗麗絞盡腦汁，免費給人補牙齒、練習技術。

Louie每次講完一個小故事，就會感歎徐麗麗的優秀，以母親為榜樣，「媽媽待人慷慨，假如我像媽媽一樣，會有很多朋友。她工作認真，一直很辛苦，直到最近幾年，生活才轉好。假如我有媽媽一半的努力和勤奮，我就會非常成功。」

徐麗麗的伴侶Nelson Chia則安慰：「你已經很成功，你和你母親一樣努力。」

被形容為妙手仁心、不幸遭遇劫殺的屋崙華埠知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）追思會1日舉行。（朋友供圖）

Nelson說，過去幾年，他將熱情投入音樂中，麗麗一直默默支持。他唱了歌單中的260首歌，每次練習歌曲時，麗麗都會過來看看，開個玩笑，模仿他的腔調唱歌，也學會唱歌。這次演唱的歌曲，他很陌生，麗麗也從未聽過。希望獻給她這首「永不獨行」（You'll Never Walk Alone，註：英超利物浦隊歌）。「我想讓她聽到這首歌，代表家人、朋友的思念。這首歌也代表她的心聲，非常強烈。」