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東灣底監獄牧師 利用宗教信仰性侵女囚被判刑7年

編譯組／灣區31日電
東灣都布林監獄牧師海豪斯以宗教為手段性侵女囚，被判處七年徒刑。圖為他於31日出席屋崙聯邦法院量刑聽證會。(美聯社)
東灣都布林監獄牧師海豪斯以宗教為手段性侵女囚，被判處七年徒刑。圖為他於31日出席屋崙聯邦法院量刑聽證會。(美聯社)

檢察官表示，加州東灣都布林聯邦女子監獄牧師海豪斯(James Theodore Highhouse)強迫前來尋求精神輔導的囚犯與他發生性關係，利用宗教信仰與監獄內的無力感，來滿足自身欲求。海豪斯被判處七年徒刑。

海豪斯31日被判刑七年牢獄，是聯邦量刑指南建議懲處的兩倍多。美國地區法官吉萊姆(Haywood S. Gilliam Jr.)表示，量刑指南要求判處少於三年刑期，「嚴重低估海豪斯行為的嚴重性。」很難用正確字語描述、這些被害人遭受虐待是多麼令人震驚。

海豪斯是過去14個月在加州都柏林聯邦懲教機構(Federal Correctional Institution)被指控性虐待囚犯的五名工作人員之一，並且是第一個案件進入判決階段者。

他在法庭上身著T恤與藍色牛仔褲，在屋崙聯邦法院簡短發言，並且對他所傷害的女性致歉。吉萊姆命令他於11月2日開始服刑、允許他在此之前保釋。一旦海豪斯自監獄釋放，必須登記成為性犯罪者。

檢察官指出，海豪斯今年1月被逮捕、2月認罪。他告訴在灣區監獄被他虐待的女性，聖經中每個人都發生過性行為，上帝要他們在一起。作為一名退伍軍人，他在退伍軍人節向一名囚犯施壓，告訴她需要為國家服務，感恩節時又稱，受虐女囚必須對他表示感謝。

現年49歲的海豪斯雖僅被指控虐待一名囚犯，檢察官表示，他於2014-2019年期間，至少和六名女性進行了強迫性行為，包括他加入聯邦監獄局之前，曾在退伍軍人醫院工作輔導的一名女性，那裏的指控經常被忽視。

一名被害人聲明指出，海豪斯毀了她的生活。因為海豪斯的行為，她因此不再去教堂，不再信任教會，不相信任何人。檢察官在量刑備忘錄寫道，受到監獄虐待風氣與掩蓋事實惡質環境影響，海豪斯警告被害人不要舉報他，並告訴其中一人：「沒人會相信你，因為你是囚犯，而我是牧師。」

所有監獄工作人員與囚犯之間的性行為皆為非法。懲教人員對犯人有很大權力，控制他們生活每個部分。海豪斯於2月23日認罪兩項牢房性虐待罪、兩項虐待性接觸罪，以及一項對聯邦探員做出虛假陳述的罪名。所有指控皆源於他於2018、2019年的9個月期間，反覆虐待一名女囚。

監獄 檢察官 加州

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