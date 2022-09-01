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灣區老人院誤飲洗滌劑1死2住院案 涉案員工停職調查

編譯組／灣區綜合電
一名住在聖馬刁縣Atria Park老人院的93歲婦人因為喝下院方提供的洗碗精「飲料」死亡。（電視新聞截圖）
一名住在聖馬刁縣Atria Park老人院的93歲婦人因為喝下院方提供的洗碗精「飲料」死亡。（電視新聞截圖）

聖馬刁縣法醫辦公室30日證實，喝下被當成飲料提供的洗滌劑死亡的Atria Park老人院居民，是93歲的麥斯威爾（Trudy F. Maxwell）。

Atria院方表示，麥斯威爾（Trudy F. Maxwell）是29日晚上喝下洗滌劑後被送醫急救的三名居民之一，另外兩名受害者目前還未出院，情況不明。聖馬刁警方和社會服務局正在調查這起死亡事件。

Atria發出聲明表示，他們已經展開內部調查，涉案員工會被停職到調查結束。Atria沒有透露有多少名員工涉及這起事件。

聲明說：「我們會繼續與警方和社會服務局合作，全面對這起事件進行審查和評估。之後，我們會根據需要採取其他行動。居民的安全和福祉一直是我們的優先考量。出於對相關人員的尊重，我們無法發表更多意見。」

麥斯威爾一位不願透露身分的家屬30日表示，麥斯威爾有9名子女、20名孫子女，她的死亡讓家人非常傷心。這名家屬表示，麥斯威爾死亡時的模樣「看起來很可怕」，臉上和嘴巴全是泡泡，她喝下洗滌劑後再也無法喝下任何東西。

這名家屬還說，他們完全無法想像，在這個他們認為是「五星級飯店」的地方會發生這種事，大家都非常憤怒、非常受傷，接受不了這個事實。

家屬說：「我們很想知道到底是誰會對這麼老的人做這種事，另外兩名受害者也是年近90歲的老人。實在是莫名其妙。」

聖馬刁縣警方表示，一名警員29日晚上8時10分接到Atria報案，稱有一名居民中毒。經過調查，發現有三名Atria居民「攝入有毒化學物質」。

Atria Park位於聖馬刁101號公路以東的Norfolk Street和Hillsdale Boulevard交叉口。

Boulevard

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