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第二劑猴痘疫苗 金山開始施打

編譯組／舊金山31日電
舊金山衛生局宣布，9月6日起將開始提供猴痘疫苗第二劑的接種服務。（美聯社）
舊金山衛生局宣布，9月6日起將開始提供猴痘疫苗第二劑的接種服務。（美聯社）

舊金山衛生局31日表示，將從9月6日起提供第二劑猴痘疫苗接種服務，並擴大民眾的接種資格。

這項決定代表舊金山改變了優先施打第一劑Jynneos疫苗的政策。在全球Jynneos疫苗短缺的情況下，舊金山7月實施的政策希望讓愈多人接種第一劑疫苗愈好。Jynneos疫苗需要接種兩劑，時間至少要相隔28天。

政策改變後，舊金山公共衛生單位和私人醫療機構，將開始為接種第一劑疫苗已滿28天的民眾提供第二劑疫苗接種。

此外，舊金山也將允許更多民眾接種。

從9月6日起，所有與男性或跨性別者發生過性關係的同性戀、雙性戀、跨性別和其他男性，都有資格接種疫苗。目前，僅有少部分高危險人士符合資格接種，包括在過去14天內有過不止一個性伴侶的男男性行為者、任何性取向或性別認同的性工作者，以及與猴痘確診者有過密切接觸的人。

舊金山猴痘新增病例在7月底達到最高峰，之後每周持續下降，全加州也有相同的趨勢。截至目前，舊金山猴痘病例累積至718例，加州接近3400例。衛生官員和專家將疫情放緩歸因於疫苗接種和高危險人士的行為改變。

截至8月29日，舊金山約有2萬3000人接種了Jynneos疫苗，幾乎都是第一劑接種者，已接種第二劑的不到500人。

開放接種第二劑和擴大接種資格，代表疫苗供需失衡的現象開始改善。不過，官員強調，疫苗供應量仍然有限，希望接種第二劑的人可能無法馬上獲得。

舊金山衛生局局長菲利普（Susan Philip）說：「在疫情逐漸放緩的情況下，我們已經進步到可以同時推進第一劑和第二劑的程度。新增病例仍然有，但速度已經沒有之前那麼快，這是好消息。」

疫苗 舊金山 猴痘

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