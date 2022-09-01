穆斯林節日列校區假日？金山教委會再議

是否將穆斯林宗教節日列為學區假日，舊金山教委會將於9月6日繼續商討。 （記者李怡／攝影）

舊金山教育 委員會於8月上旬曾投票通過，從2023-2024學年開始，將把穆斯林宗教節日「開齋節」（Eid Al Fitr）和「宰牲節」（Eid Al Adha）列為校區假日。此一決定引起不少爭議，律師斯科特（Paul Scott）更向教委會發函警告，指稱該決定違法，要求教委會在8月底前撤回決定，否則將告上法庭。

律師斯科特與教委會31日協商後達成決議，將要求撤回決定的最後期限延長至9月6日的教委會議。

舊金山市聯合學區 （SFUSD）教育委員會8月9日投票通過一項決議，要將穆斯林宗教節日作為學區假日。表決時，華裔教育委員徐安（Ann Hsu）投下了唯一的反對票。徐安曾向本報表示，教委會做出關於設立假日的決定，應首先考慮到法律、學區金融預算與大部分家長的習慣和觀念，而不應該由教委主觀決定。

徐安認為，支持一個社區不一定要通過假日來認可，有很多其他的方式可以表達和呈現。而目前這一決定把教委會又推上了風口浪尖，且有被法律制裁的風險。她表示，教委會盡快開會商議，並做出最後決定。

律師斯科特在發給教委會主席林謙悅的信中指出，教委會通過的穆斯林假日決定，違反了「布朗法案」（Brown Act）。他還說，這項決定也違反了憲法第一修正案的相關規定，即禁止政府偏向某一個宗教而忽略其他宗教。而其他各種宗教如印度教、猶太教、佛教等，也都有各自的宗教節日。

斯科特列舉人口調查數據稱，舊金山市人口中信奉印度教的有5%、猶太教有3%、佛教有2%，而穆斯林僅為1%。斯科特認為，占有更大人口比例的宗教沒有得到宗教假期，而穆斯林得到了，顯然是「過分偏向某一個宗教而忽略其他宗教」。

另一位律師弗里斯（Robert De Vries）也已致函教委會，表達同樣立場，聲稱如教委會不撤回該決策，或將面臨兩起訴訟。

也有華裔家長表示，很擔心如果穆斯林宗教假日開了先例，其他宗教如印度教、猶太教、佛教等信徒也都有可能會申請各自的宗教假日。

教委主席林謙悅表示，教委會致力於為舊金山公立學校的每位學生提供兼容並包的學習環境，我們會進一步考慮如何以恰當的方式來慶祝校區內多元的文化節日。