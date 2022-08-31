雷千紅狀告金山市府、選務處 要求恢復11月參選權

30日，雷千紅（中）與支持者及的兩名律師一起，在舊金山市府門前召開記者會，狀告市府與選務局，要求恢復其選舉權。（記者李怡／攝影）

遞表參選舊金山 市議會第四選區市議員的雷千紅(Leanna Louie)，提供的住址資料引發質疑，市府律師邱信福和市選務處長安茲(John Arntz) 日前發表聲明稱，經調查後發現，雷千紅在登記候選人前，在第四區35大道的租屋未滿法定的30天，因此選務處撤銷雷千紅今年11月的參選資格。30日，雷千紅的支持者與她的律師在舊金山市府門前召開記者會，宣布要起訴舊金山市政府與市選務處長安茲(John Arntz) ，要求恢復雷千紅11月的競選資格。雷千紅與她的律師團隊表示，下周將出庭。

雷千紅的華裔 律師沈哲瀚表示，30日早上已經向法院遞交資料，起訴市政府與選務處負責人，要求法官命令選務處負責人，將雷千紅的名字放在11月選舉的選票上。他表示，希望下周見到法官，與市府和選務處就法律問題展開辯論。

沈哲瀚強調，如果市府可以自行恢復雷千紅的競選資格，則不會再追究。他表示，市府撤銷雷千紅的競選資格的時間，已經超過了法律規定的截止日期6月24日。直到8月底，都沒有拿到法院的任何批准文件，告知雷千紅沒有競選資格，市府完全是違規操作。

因11月的選票在9月12日就會打印出來，所以只有兩周時間解決問題。沈哲瀚說，證明雷千紅合法競選的證據已經交給了法官。31日會收到開庭的具體時間，律師會告訴法官作為緊急案件處理。對於雷千紅的案件，沈哲瀚表示很有信心，市府對她是欺凌，很明顯是政治動作，要用法律武器保護雷千紅的參選權益。

對此，市選務處長安茲(John Arntz) 回應稱，經市府律師調查得出結論後，雷千紅的名字不會出現在選票上，因為她沒有證據證明，她在啟動競選活動前，在第四區居住了足夠的時間。「城市憲章」要求每位參選市議員的人必須在其所在地區居住至少30天，才有資格參選。

雷千紅稱，自己於三月便住進日落區，提供了各種文件包括郵件、銀行紀錄等以作證明。但市府律師表示，雷千紅所提供資料不足，沒有足夠的證據能證明她在參選前於日落區住滿30天。

在早前的市府律師聲明中說道，儘管雷千紅在日落區按月租用房屋，但她也與她父親在第10區灣景區的房租住址有聯繫，她4月在那裡投票 ，並繼續收到郵件。據市府律師辦公室稱，她還與未婚夫在第九區的家，以及她兒子居住的第十一區的另房子住址有關聯。

雷千紅在給市府律師辦公室的陳述中表示，2021年8月左右，她在第4區租房，地址是22nd Avenue，以方便小兒子步行去華盛頓高中。然而因房屋故障，2022年1月左右，她暫時搬回父母位於第十區的Bridgeview Drive的住所。2022年3月1日，她簽了一份租賃協議，住進第4區第35大道；然而，她在父母家先住了一段時間，以購買家具準備搬家。

在搬家的過程中，2022年3月8日，她上網登記了在第四區的投票地址。之後3月26日，她在第35大道的新住處，邀請30多位朋友來家聚會。她說她並不知道，因為參與4月的特別選舉投票，選務處將她的選民登記地址保存為第十區Bridgeview Drive。5月9日星期一，她親自前往選務處將參加投票地址改為35大道，於2022年6月3日提交了她的候選資格聲明。雷千紅表示，自己真實的在第四區住了幾個月，且是一位登記選民。