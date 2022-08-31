我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集

灣區熱浪到勞工節周末 部分地區恐斷電

編譯組／灣區30日電
灣區本周又有熱浪來襲，將持續到勞工節周末。（Getty Images）
灣區本周又有熱浪來襲，將持續到勞工節周末。（Getty Images）

灣區本周又將有熱浪來襲，將持續到勞工節長周末，部分地區氣溫有機會創下新高，當局擔心電力供應可能不足。

從即日起到勞工節長周末，灣區和加州許多地區都會被籠罩在稱為「熱穹」（heat dome）的高氣壓系統之下，灣區氣溫9月1日起會迅速上升到80多度和90多度。這波熱浪的最高溫預計會在9月4日出現。

灣區和加州中部海岸一年當中的最高溫，通常出現在8月下旬到9月中旬之間，最大的原因是風向模式的改變，讓海岸涼爽的霧氣變乾的緣故。

國家氣象局預測，灣區包括北灣聖他羅莎（Santa Rosa）、拍達路瑪（Petaluma）和Nimitz公路以東像核桃溪（Walnut Creek）和丹維爾（Danville）等內陸城市，本周周間氣溫會超過90度。不過，只有康柯德（Concord）和利佛摩（Livermore）等少數城市的氣溫會突破100大關。舊金山、半月灣和屋崙則因為有海洋層（marine layer）保護，會保持涼爽。

氣象局表示，這波熱浪會在9月4日達到最高峰，聖他羅莎和拍達路瑪氣溫破百的機會很高，即使是通常受到來自舊金山灣和沙加緬度三角洲涼爽空氣吹拂的納巴市（Napa），也可能出現超過100度的高溫。最熱的地區會是Nimitz公路以東，當地周末最高溫可能打破紀錄。

為了因應這波熱浪，當局已要求居民本周節約用電。

加州獨立電力系統營運商（California Independent Systems Operator）公關岡薩雷斯（Anne Gonzales）表示，預測電網負荷量會在9月4日和5日達到最高峰，用電量分別會達到4萬8225兆瓦和4萬8000兆瓦。

岡薩雷斯表示，由於本周美國整個西部都受到熱浪影響，加州從鄰州輸入電力會受到限制，因此，民眾要做好收到節約用電警報（Flex Alert）的準備。一旦發布節約用電警報，居民必須避免使用大型電器，關掉不必要使用的燈，在不影響健康的前提下，室內溫度不能低於78度。

太平洋瓦電（PG&E）30日發出聲明表示，他們沒有計畫在下周暫停供電。發言人托斯塔多（Mayra Tostado）說：「我們正在策略性分配額外的資源，同時將部分工作人員預先部署在電網負荷量會最高的地區，例如北灣、南灣和東灣。」

灣區 熱浪 加州

上一則

柏克萊加大研究生王雨婷設計「有味」VR 治新冠嗅覺異常

下一則

屋崙非公民學區投票 法官：可列11月選舉

延伸閱讀

南加百度高溫持續 多地臭氧污染空氣品質差

南加百度高溫持續 多地臭氧污染空氣品質差
卡車意外散落超過1.5萬顆番茄 「染紅」加州公路

卡車意外散落超過1.5萬顆番茄 「染紅」加州公路
安大略機場勞工節客流預計高於2019年同期

安大略機場勞工節客流預計高於2019年同期
烏克蘭發動反攻 南部赫爾松地區全線交火

烏克蘭發動反攻 南部赫爾松地區全線交火
不敵熱浪？阿拉斯加雪蟹產量4500萬磅 暴跌至550萬磅

不敵熱浪？阿拉斯加雪蟹產量4500萬磅 暴跌至550萬磅

熱門新聞

十多年的伴侶Nelson Chia說，徐麗麗所有的業務都來自朋友介紹，因為人們信任她和她的工作。（視頻截圖）

屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇

2022-08-24 02:20
60歲的屋崙華埠知名牙醫、來自中國上海的徐麗麗（Lili Xu），被劫匪連開三槍，不幸遇害，震驚社區。（好友供圖）

屋崙華埠知名牙醫徐麗麗 6秒遭劫殺 車停路邊 匪徒行搶 3槍奪命

2022-08-23 02:20
30多年的好友Cindy說，徐麗麗為人豪爽、熱心、不拘小節。是妙手仁心，名滿華埠。（Cindy供圖）

屋崙名醫徐麗麗遇害 好友憶：她妙手仁心 總幫病人省錢

2022-08-24 19:17
附近住戶監控拍下搶劫經過。圖中白車為劫匪車輛。（視頻截圖）

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

2022-08-22 18:20
北灣女子被發現與母親遺體同住超過一年。 （電視新聞截圖）

北灣女伴母遺體逾1年 警介入調查

2022-08-26 14:38

竊蘋果汽車設計機密 張曉朗認罪 面臨最高10年徒刑

2022-08-24 16:00

超人氣

更多 >
就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐
善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療

善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療
終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世
前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911

前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911
世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑