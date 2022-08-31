灣區熱浪到勞工節周末 部分地區恐斷電

灣區本周又有熱浪來襲，將持續到勞工節周末。（Getty Images）

灣區 本周又將有熱浪 來襲，將持續到勞工節長周末，部分地區氣溫有機會創下新高，當局擔心電力供應可能不足。

從即日起到勞工節長周末，灣區和加州 許多地區都會被籠罩在稱為「熱穹」（heat dome）的高氣壓系統之下，灣區氣溫9月1日起會迅速上升到80多度和90多度。這波熱浪的最高溫預計會在9月4日出現。

灣區和加州中部海岸一年當中的最高溫，通常出現在8月下旬到9月中旬之間，最大的原因是風向模式的改變，讓海岸涼爽的霧氣變乾的緣故。

國家氣象局預測，灣區包括北灣聖他羅莎（Santa Rosa）、拍達路瑪（Petaluma）和Nimitz公路以東像核桃溪（Walnut Creek）和丹維爾（Danville）等內陸城市，本周周間氣溫會超過90度。不過，只有康柯德（Concord）和利佛摩（Livermore）等少數城市的氣溫會突破100大關。舊金山、半月灣和屋崙則因為有海洋層（marine layer）保護，會保持涼爽。

氣象局表示，這波熱浪會在9月4日達到最高峰，聖他羅莎和拍達路瑪氣溫破百的機會很高，即使是通常受到來自舊金山灣和沙加緬度三角洲涼爽空氣吹拂的納巴市（Napa），也可能出現超過100度的高溫。最熱的地區會是Nimitz公路以東，當地周末最高溫可能打破紀錄。

為了因應這波熱浪，當局已要求居民本周節約用電。

加州獨立電力系統營運商（California Independent Systems Operator）公關岡薩雷斯（Anne Gonzales）表示，預測電網負荷量會在9月4日和5日達到最高峰，用電量分別會達到4萬8225兆瓦和4萬8000兆瓦。

岡薩雷斯表示，由於本周美國整個西部都受到熱浪影響，加州從鄰州輸入電力會受到限制，因此，民眾要做好收到節約用電警報（Flex Alert）的準備。一旦發布節約用電警報，居民必須避免使用大型電器，關掉不必要使用的燈，在不影響健康的前提下，室內溫度不能低於78度。

太平洋瓦電（PG&E）30日發出聲明表示，他們沒有計畫在下周暫停供電。發言人托斯塔多（Mayra Tostado）說：「我們正在策略性分配額外的資源，同時將部分工作人員預先部署在電網負荷量會最高的地區，例如北灣、南灣和東灣。」