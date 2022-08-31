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速食業勞工時薪22元 加州議會通過法案、呈交州長

編譯組／美聯社沙加緬度30日電
加州立法會通過美國第一個保護速食業勞工的法案。（美聯社）
加州立法會通過美國第一個保護速食業勞工的法案。（美聯社）

加州州議會29日通過一項領先全國的法案，提供超過50萬名速食業勞工更多權力和保護。不過，這項法案立即受到速食業者反對，稱會提高消費者的成本。

法案要求成立一個十人速食業委員會（Fast Food Council），由四名勞工代表、四名雇主代表和兩名州政府官員組成。速食業委員會有權為加州速食業勞工的工資、工作時間、工作環境制定最低標準。

為了因應生活成本的增加，法案明年會將擁有超過100家分店的連鎖店最低工資上限提高到每小時22元。加州目前最低工資每小時為15.5元。

服務業勞工國際工會（Service Employees International Union）會長亨利（Mary Kay Henry）稱，這是一個「分水嶺時刻」，為其他州立下了典範。她說：「我們今天創造了歷史。這項立法對加州和美國各地勞工來說是一大步。」

在反對者妥協之下，法案29日在加州參議會以21票對12票通過。數小時後，眾議會再以41票對16票通過，然後送交州長紐森（Gavin Newsom）。支持和反對雙方壁壘分明，反對者大多是共和黨議員，儘管有三名民主黨議員投下反對票，還有幾名議員沒有投票。

加州民主黨參議員杜拉索（Maria Elena Durazo）稱法案是一項創舉，是「解決雇主、加盟店、勞工之間問題一個非常、非常平衡的方法」。

加州眾議員霍登（中）8月16日在沙加緬度一場集會中針對他提出的速食業勞工法案發表...
加州眾議員霍登（中）8月16日在沙加緬度一場集會中針對他提出的速食業勞工法案發表演說。站在霍登旁邊的是眾議員邦塔（左）和李天明（右）。（美聯社）

幾乎所有共和黨議員都提出反對意見，包括參加11月選舉角逐加州州長的參議員達勒（Brian Dahle）。

達勒說：「這是讓這些勞工組織工會的一個踏腳石。但最終，這將提高其產品的成本。」他還補充：「加州企業沒有奴隸，如果不喜歡你的雇主，你隨時可以辭職，去找別的工作。」

餐廳和加盟店東主引用他們委託河濱加大（UC Riverside）經濟預測與發展中心（Center for Economic Forecast and Development）進行的一項分析，稱這項立法將提高消費者成本。紐森政府也曾表示擔心，法案會形成一個「分裂的監管和法律環境」。

哥倫比亞大學法學院勞工法專家安卓亞斯（Kate Andrias）指出，這項法案源於一個要求提高最低工資的工會運動，它將與傳統工會組織合作，讓更多勞工對他們的工作條件發表意見。

勞工 加州 紐森

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