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馬兆明拚連任市議員 數百亞裔力挺 讚他廉潔實幹、關心打工仔

記者李怡 / 舊金山報導
支持市議員馬兆明連任，亞裔社區百人造勢。（受訪者供圖）
支持市議員馬兆明連任，亞裔社區百人造勢。（受訪者供圖）

舊金山華埠社區住客聯會、白蘭民主黨協會、華人進步會行動基金及拉美裔民主黨協會數百人，周末在日落區康樂中心舉行大型造勢活動，支持日落區市議員馬兆明競選連任，與會者呼籲選民在11月投馬兆明一票，過百名支持者隨後陪同馬兆明在Noriega街與居民和小商家見面，聆聽民意。

馬兆明在日落區扎根近20年，他的女兒也是在這裡出生長大，接受教育。社區住客聯會主席梁榮浩表示 ：「馬兆明是真心為日落區做事、廉潔實幹、兌現競選承諾的市議員。社區住客聯會的會員大部分都是低收入長者，我們雖然是小市民，但馬兆明經常與我們對話，了解長者的需要，更在日落區推動了兩個可負擔房屋的發展項目，讓更多有需要的人能夠在市內安居樂業。」

馬兆明（前中）在大批支持者簇擁下展開競選造勢。（受訪者供圖）
馬兆明（前中）在大批支持者簇擁下展開競選造勢。（受訪者供圖）

華人進步會行動基金政治主任林德樂指出 ：「今天在場的四個組織，代表數千名舊金山打工仔家庭、住客和年輕人。四年前，我們知道日落區需要一位腳踏實地改善民生的代表，所以我們一起背書支持馬兆明，並為他向日落區選民拉票。今天，舊金山正值重要發展關頭，疫情尚未完全結束，反亞裔仇視犯罪時有發生，市政服務、就業工作和房屋等，需要像馬兆明這樣實事求是的市議員帶領社區發展。」

過去四年，馬兆明推動了日落區首批兩項可負擔房屋計畫，位於43街1360號專為教師而設的可負擔房屋項目即將動工。此外，將市立大學課程帶到日落區，創建位於外日落區的農夫市場，推出日落區五大保障治安計畫，撥款將社區大使及退休警員帶來日落區巡邏，爭取600萬撥款為高中生提供升學及就業規劃的輔導與課程，撥款翻新日落區長者中心等，馬兆明皆全力推動，為社區有目共睹。

支持市議員馬兆明連任，亞裔社區百人造勢。（受訪者供圖）
支持市議員馬兆明連任，亞裔社區百人造勢。（受訪者供圖）

白蘭民主黨協會主席方瀅表示：「日落區需要的是一個有經驗而且有實際業績的領袖，馬兆明是最佳人選，他過去四年少說話，多做事，以務實的態度，在各方面為日落區爭取多項服務及資源。我們厭倦一些開空頭支票的政客，馬兆明是能夠讓社區進步的候選人。」

拉美裔民主黨協會共同主席Venecia Margarita指出 ：「馬兆明能團結舊金山市各個社區，包括非裔、拉美裔和亞裔社區。他非常關心打工仔，帶領通過（6月份的）G提案，保障受到疫情影響的打工仔。我們堅定地支持他連任。」

馬兆明感謝一眾支持者，並表示十分自豪能服務舊金山市華裔人口最多的日落區，他承諾「將繼續致力於為日落區的家庭和長者服務，把第四區打造成繁榮宜居的社區。」

今年的選舉將於11月8日舉行，選民預計將於10月中陸續收到選票。

馬兆明與支持者在Noriega街拜票。（受訪者供圖）
馬兆明與支持者在Noriega街拜票。（受訪者供圖）

舊金山 民主黨 亞裔

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