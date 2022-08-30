總統大選民調：民主黨人、中間選民支持賀錦麗勝紐森

Echelon Insights最近進行的民調顯示，民主黨和中間選民心目中的總統候選人第一人選是賀錦麗，不是紐森。（美聯社）

最新民調 顯示，如果拜登 總統2024年不尋求連任，民主黨人和中間選民心目中希望接替拜登擔任美國總統的第一人選是副總統賀錦麗（Kamala Harris），而非加州州長紐森 （Gavin Newsom）。

Echelon Insights最近進行的民調顯示，賀錦麗以21%的支持率高居榜首，比第二名的交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）高出7個百分點，宣布競選喬治亞州州長的艾布蘭（Stacey Abrams）以7%的支持率排名第三，紐約眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）、麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）和加州州長紐森都以6%的支持率同排名第四。

鑑於紐森在最近其他民主黨選民民調中獲得的高支持率，包括在本月初一項民調中領先對手約7個百分點，賀錦麗和紐森在這項民調中的支持度相差15個百分點，令許多人訝異。

面對外界的猜測，紐森一再表示，即使拜登選擇不競選連任，他也不會在2024年出馬競選總統。不過，許多政治分析家認為他會出來競選。

這些分析家指出，紐森一再出現在國家級檯面上，是他們推論的依據。紐森花費可觀的競選連任資金在佛州和德州做廣告攻擊這些州的州長，還一再呼籲自己的政黨必須做出更多打擊共和黨極端主義的行動。他最近否決了一項受到不少人支持的安全毒品注射站法案，也被人認為是一種避免被人貼上激進分子標籤的策略。

不過，Echelon Insights這項民調並沒有列出佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）。桑德斯在過去兩屆總統選舉中，一直是民主黨的主要候選人之一。桑德斯表示，如果拜登選擇不競選連任，他不排除第三次出來競選總統。而且，桑德斯的進步派作風，可能比賀錦麗與布塔朱吉的溫和派作風更受到選民支持。

雖然拜登表示，只要他的健康狀況允許，他會競選連任。但是，一項又一項的民調顯示，大部分選民希望他不要尋求連任。儘管希望民主黨推派另一位候選人出馬競選，許多民主黨選民表示，如果拜登決定再次參選，他們還是會投他一票。

民調結果顯示，56%的受訪者不希望拜登再出來競選，但29%的受訪者表示，如果拜登再次參選，他們一定會投票給他，23%的受訪者表示，在這種情況下，他們「可能」會投票給他。