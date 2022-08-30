我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉槍殺紐約外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

追蹤50萬人11年研究：每天喝兩杯茶 少生病、更長壽

總統大選民調：民主黨人、中間選民支持賀錦麗勝紐森

編譯組／綜合29日電
Echelon Insights最近進行的民調顯示，民主黨和中間選民心目中的總統候選人第一人選是賀錦麗，不是紐森。（美聯社）
Echelon Insights最近進行的民調顯示，民主黨和中間選民心目中的總統候選人第一人選是賀錦麗，不是紐森。（美聯社）

最新民調顯示，如果拜登總統2024年不尋求連任，民主黨人和中間選民心目中希望接替拜登擔任美國總統的第一人選是副總統賀錦麗（Kamala Harris），而非加州州長紐森（Gavin Newsom）。

Echelon Insights最近進行的民調顯示，賀錦麗以21%的支持率高居榜首，比第二名的交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）高出7個百分點，宣布競選喬治亞州州長的艾布蘭（Stacey Abrams）以7%的支持率排名第三，紐約眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）、麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）和加州州長紐森都以6%的支持率同排名第四。

鑑於紐森在最近其他民主黨選民民調中獲得的高支持率，包括在本月初一項民調中領先對手約7個百分點，賀錦麗和紐森在這項民調中的支持度相差15個百分點，令許多人訝異。

面對外界的猜測，紐森一再表示，即使拜登選擇不競選連任，他也不會在2024年出馬競選總統。不過，許多政治分析家認為他會出來競選。

這些分析家指出，紐森一再出現在國家級檯面上，是他們推論的依據。紐森花費可觀的競選連任資金在佛州和德州做廣告攻擊這些州的州長，還一再呼籲自己的政黨必須做出更多打擊共和黨極端主義的行動。他最近否決了一項受到不少人支持的安全毒品注射站法案，也被人認為是一種避免被人貼上激進分子標籤的策略。

不過，Echelon Insights這項民調並沒有列出佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）。桑德斯在過去兩屆總統選舉中，一直是民主黨的主要候選人之一。桑德斯表示，如果拜登選擇不競選連任，他不排除第三次出來競選總統。而且，桑德斯的進步派作風，可能比賀錦麗與布塔朱吉的溫和派作風更受到選民支持。

雖然拜登表示，只要他的健康狀況允許，他會競選連任。但是，一項又一項的民調顯示，大部分選民希望他不要尋求連任。儘管希望民主黨推派另一位候選人出馬競選，許多民主黨選民表示，如果拜登決定再次參選，他們還是會投他一票。

民調結果顯示，56%的受訪者不希望拜登再出來競選，但29%的受訪者表示，如果拜登再次參選，他們一定會投票給他，23%的受訪者表示，在這種情況下，他們「可能」會投票給他。

拜登 民調 紐森

上一則

馬兆明拚連任市議員 數百亞裔力挺 讚他廉潔實幹、關心打工仔

延伸閱讀

Politico：拜登將對台軍售11億 含響尾蛇飛彈可掛F-16

Politico：拜登將對台軍售11億 含響尾蛇飛彈可掛F-16
拜登學貸減免「壓力大」 第一夫人也曾反對

拜登學貸減免「壓力大」 第一夫人也曾反對
拜登減免學貸 一直受到正反壓力 第一夫人也曾反對

拜登減免學貸 一直受到正反壓力 第一夫人也曾反對
川普稱文件自動解密 拜登開酸：我已經解密全世界

川普稱文件自動解密 拜登開酸：我已經解密全世界
紐森否決毒品安全注射中心法案 舊金山決續推動

紐森否決毒品安全注射中心法案 舊金山決續推動

熱門新聞

附近住戶監控拍下搶劫經過。圖中白車為劫匪車輛。（視頻截圖）

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

2022-08-22 18:20
60歲的屋崙華埠知名牙醫、來自中國上海的徐麗麗（Lili Xu），被劫匪連開三槍，不幸遇害，震驚社區。（好友供圖）

屋崙華埠知名牙醫徐麗麗 6秒遭劫殺 車停路邊 匪徒行搶 3槍奪命

2022-08-23 02:20
十多年的伴侶Nelson Chia說，徐麗麗所有的業務都來自朋友介紹，因為人們信任她和她的工作。（視頻截圖）

屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇

2022-08-24 02:20
30多年的好友Cindy說，徐麗麗為人豪爽、熱心、不拘小節。是妙手仁心，名滿華埠。（Cindy供圖）

屋崙名醫徐麗麗遇害 好友憶：她妙手仁心 總幫病人省錢

2022-08-24 19:17
南灣路邊一處插著房屋售出的牌子。（數位編輯孫愛薇／攝影）

南灣房價走低 晚三個月買價差近60萬 投資者伺機入場

2022-08-21 02:15
北灣女子被發現與母親遺體同住超過一年。 （電視新聞截圖）

北灣女伴母遺體逾1年 警介入調查

2022-08-26 14:38

超人氣

更多 >
布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘
租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭

租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭
爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走
法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入
阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日

阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日