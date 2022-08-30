對抗猴痘疫情 加州州長同意撥款4100萬

加州州長紐森與立法會已同意撥款數千萬元對抗猴痘疫情。（美聯社）

加州 州議會和州長紐森（Gavin Newsom）已同意撥出4100萬元經費對抗猴痘疫情 ，這筆資源可以讓患者更容易獲得檢測和治療服務。

這項緊急支出計畫於周末公布，是加州本財年預算最終案的一部分。先前，在許多人批評聯邦政府對猴痘疫情反應遲鈍的情況下，加州多名多元性別族群（LGBTQ）立法議員曾呼籲州政府加強對抗猴痘的工作。

代表舊金山的加州民主黨參議員威善高（Scott Wiener）是推動州政府撥款對抗猴痘疫情的領導人。他表示，為了確保加州能有效對抗這種會導致患者嚴重疼痛、嚴重傷害多元性別族群的病毒，立法委員「拚了命地爭取」資源。

威善高29日發表聲明說：「我們會繼續努力確保我們的社區不被遺忘，並獲得我們所需的援助。」

根據這項支出計畫，2570萬元將撥給加州衛生廳專款專用，1580萬元將用於協助縣衛生局和社區團體因應疫情。資金可以用來改善患者獲得服務的範圍，包括設立疫苗接種門診、提供檢測和患者的抗病毒治療等。另外還可用於社區宣導和教育活動，以便讓民眾能更了解猴痘病毒及其傳播方式。

州議會仍必須在31日休會前對這項計畫進行投票。不過，議員們和紐森之間的協議幾乎已經保證了計畫的通過。

過去幾個月來，多元性別族群領導人一直對聯邦公共衛生部門隨意應對猴痘疫情感到憂慮。除了全國性疫苗短缺之外，許多人還批評政府沒有提供民眾接受檢測和抗病毒治療的機會。

托克勒斯多元性別族群民主黨俱樂部（Alice B. Toklas LGBTQ Democratic Club）政策委員會共同主席黃永利（Vinny Eng）表示，他希望聯邦政府在看到加州對猴痘疫情做出的反應後，能採取較緊急的措施。

黃永利說：「如果有進行投資確保獲得全球研究、疫苗研發和抗病毒治療所需的資金，這種50多年前就有的疾病就不會演變為疫情。」

鑑於猴痘病毒快速傳播，紐森8月初宣布加州進入公共衛生緊急狀態。儘管有早期跡象顯示，猴痘病毒的傳播似乎已開始放緩，但加州仍是重災區。根據加州衛生廳公布的數據，到目前為止，加州至少已有3369例確診或疑似的猴痘病例，包括舊金山的696例。

感染猴痘通常會出現類似流感的症狀、紅疹和充滿液體的水泡病變。病毒主要透過親密的個人接觸傳播，包括性行為和親吻，也可以透過共用床上用品或衣物傳播，也有可能透過近距離呼吸傳播。