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屋崙華埠停車新規上路 偏僻路段雖較便宜 民眾憂安全

記者劉先進／屋崙報導
從8月29日起，屋崙華埠將執行停車費率新規。（記者劉先進／攝影）
從8月29日起，屋崙華埠將執行停車費率新規。（記者劉先進／攝影）

屋崙市交通局表示，華埠區域今日（29日）正式執行根據需求調整停車費政策。在華埠中心加價停車區域，上午8時到10時，停車費每小時2元，10時到下午6時為2.5元。而在標準區域，前面兩個時段的停車費，每小時少0.5元。希望透過新政策引導華埠車流，避免某些區域車流過於集中。不過，記者採訪數名華埠市民表示，若將車停在華埠偏僻路段，駕駛者和車子都有一定的安全隱患，希望市府統籌考慮這些因素。

市交通局提供的簡易示意圖分別以中英文介紹，在Broadway、10街、Harrison和7街的綠色區域內（不包含Broadway、7街、Harrison街），執行加價停車費。從上午8時到10時，停車費每小時2元，10時到下午6時為2.5元。在Harrison、10街、Jackson夾7街、以及7街Broadway的範圍內（包含10街、Harrison街、Jackson街、7街和Broadway），實行標準停車費規定，上午8時到10時，停車費每小時1.5元，10時到下午6時為2元。

屋崙交通局交通規畫師迪普（Kevin Diep）此前曾表示，根據Google數據分析，得出屋崙華埠低需求或高需求的停車區域。若某些區域車輛太多，停車需求旺盛，就調高停車費。在另外的街區，停車費便宜，車位稍多，可以透過費率不等來鼓勵民眾開車過去停車，避免車流集中。

東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林表示，根據停車位費率示意圖，發現華埠相對偏僻的位置，停車費稍微便宜。如果交通部門希望以此引導市民停到這些偏僻的地方，如何保障市民停車時的安全或車窗不被砸破盜竊？

馬作林分析說，同一時段，華埠偏僻位置每小時停車費只比中心地段便宜0.5元，如果以停車2小時計，最多節省1元，這樣的引導初衷是否能起到效果，尚且不知道。「市民可能會因為安全因素，仍然將車停在華埠中心地段，不放在較為偏僻的地方。」

華人市民Raymond說，市府出台策略自有其考量。但初期，若市民停車在華埠中心，在黃金時段，每小時停車費貴0.5元，會讓人心裡不舒服，需要一段時間適應。華人乃至亞裔，平常消費精打細算，可能會因為價錢原因停車到偏僻區域，但又會造成不方便和不安全的問題。因為華人買菜購物後，要拎著大袋子穿過數個街區，放到車上。「不少人都希望停車近一點，步行時間少一些。」

Raymond記得，女兒之前將車子停車到7街夾Franklin街附近，結果車窗被砸，至今想來心有餘悸。

本報此前曾報導，7月16日上午11時，華人伍女士到880高速路橋底取車時，遭遇一對非裔男女用電擊槍襲擊打暈她，搶走購買的菜和手機、錢包等隨身物品。伍女士被電擊槍弄傷，身上也有擦傷，好在沒有大礙。

華埠停車費率新規，如圖所示。（截圖自市交通局資料）
華埠停車費率新規，如圖所示。（截圖自市交通局資料）

華埠 華人 屋崙

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