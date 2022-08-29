競選資格遭撤 雷千紅：事件尚未結束 與團隊商議再定奪如何面對

圖為雷千紅（中）參加社區活動。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市議會第四選區華裔 候選人雷千紅(Leanna Louie)因提供的住址資料引發質疑。市府律師邱信福和市選務局長安茲(John Arntz) 發表聲明稱，經調查後認為雷千紅在登記候選人前，在第四區35大道的租屋未滿法定的30天，因此選務處撤銷雷千紅今年11月的參選資格。雷千紅向本報回應稱，此事還沒有結束，會與競選團隊做出商議和選擇，以定奪如何來面對此事。

根據選務處資料，雷千紅3月在第四區登記投票。今年4月選務處數據顯示，雷千紅重新以第十區住址登記投票，支持楊馳馬競選加州第17區州眾議員。而舊金山第四區並不屬於加州眾議會第17區。如果雷千紅註冊為第四區選民，則沒有資格在此次選舉中投票。如想參選第四區舊金山市議員席位，參選人務必在同一選區內住滿30天後，才可遞交參選聲明。

對於選務處撤銷雷千紅今年11月的參選資格一事，華裔社區民眾各有說辭。有人認為這是一場政治鬥爭，雷千紅只不過是個靶心，華裔從政應該要前仆後繼，不要畏懼繼續向前走。也有民眾認為作為市議員的候選人，應該認真對待每一個法律程序，做好細節。

不願透露姓名的華裔民眾告訴本報，看到華裔候選人的經歷太傷心了。他在第四區市議員競選中一直保持中立，因為不住在第四區。許多朋友告訴他，舊金山的華人 參政，正經歷著一個重複的模式。如果是溫和派的華裔移民競選公職，他們會成為激進派政客的攻擊目標。

就在這不到兩個月，教委徐安首先被針對和打擊，現在是雷千紅。因華人移民社區是激進派畏懼的一股強大力量，如果華人社區的力量，一旦能通過推舉屬於自己的民選官員，舊金山將不一樣。希望華人要有前仆後繼的精神，勇往直前，繼續參政議政，並在11月8日，用選票表達自己的觀點。

還有華裔民眾表示，市議員職位就是關乎於這個城市的立法。如果候選人自己對於立法的程序與執法的步驟並不清晰的話，那如何為民眾服務，制定出代表民意利於民情的制度？