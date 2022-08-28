庫比蒂諾市議員選舉8搶3 造勢起跑
南灣庫比蒂諾市(Cupertino)年底議員選舉將面臨8搶3的局面。27日上午，現任副市長趙良方(Liangfang Chao )與另外兩位候選人Steven Scharf、Govind Tatachari在市府前廣場舉辦了一場造勢活動搶先起跑。現任市長蒲仲辰（Darcy Paul）也到場支持，並宣布他將競選年底庫比蒂諾市學區委員。
庫市本屆選舉一共有3位議員名額，分別是現任市長兩屆議員任期期滿、趙副市長尋求連任以及現任議員Jon Robert Willey放棄競選連任的空缺。趙良方表示，這兩屆的選舉可以看的出來投票率持續增加，所以代表著競爭越來越激烈，雖然有民意基礎但是也不能掉以輕心。她在現場也以關懷年長者以及綠化庫市為下一屆施政重點。
年底將轉戰學區委員的現任市長蒲仲辰表示，雖然目前學區委員是4搶3的局面，但是他還是希望藉由這個職位改善學區委員與民眾的關係，他特別強調今年的廢校以及學區委員罷免案鬧得沸沸揚揚，很大的原因就在於「溝通」，如果他當選，在做任何決策都會盡力將雙方的立場包含教師的情緒都考慮進去，避免不必要的衝突。
庫市議員總數為5位，議員任期為4年得連選連任一屆，今年改選3位，2024年將改選2位。市長及副市長是由5位議員每年進行推舉產生，議員薪資每月約730元(不含車馬費)。目前除了前面提到的三位候選人外，還有Claudio Bono、J.R. Fruen、Moon Kyu Choe、Sheila Mohan、Yuko Shima等五位候選人角逐3個席次。
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