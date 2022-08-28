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參選聖荷西市長 查維茲籌款會談政見

記者李榮／密爾比達報導
查維茲（左）向亞裔介紹自己的政策理念與從政經驗。（記者李榮／攝影）
查維茲（左）向亞裔介紹自己的政策理念與從政經驗。（記者李榮／攝影）

聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）今年參選聖荷西市市長，對上聖荷西現任市議員馬漢（Matt Mahan）進入年底大選決戰。為爭取亞裔社區的支持，查維茲26日晚間在密爾比達的Bay View高爾夫球場舉辦籌款活動，吸引多位亞裔社區領袖、年輕學子，以及關心地方政治的選民前往。

查維茲在今年初選中脫穎而出，將於年底決選中與馬漢競奪聖荷西市長寶座。事實上，查維茲多年前就曾參選聖荷西市長，不過當時輸給喬可力（Chuck Reed）。這次捲土重來，她的政治經驗與選票基礎都已不同。

查維茲在籌款會中，詳述自己兩任聖荷西市議員的經歷，以及她在聖他克拉拉縣議員任內的從政經驗與貢獻。她表示，過去兩年多來大家都被新冠肺炎疫情所影響，政府與許多居民都因疫情而受到很多挑戰。而事實上，以聖他克拉拉縣來說，超過四成的居民都是海外出生的、七成在家說的是非美語，因此聖他克拉拉縣對於疫情所造成的影響、政策宣達、健康指引、病毒篩檢、疫苗注射等項目，也因為語言與文化的關係都面臨很多挑戰。

不過，所幸她在聖他克拉拉縣議會中持續努力，聖縣面對疫情所造成的影響與各方面的挑戰都能應對得當，聖他克拉拉縣是美國主要大縣中疫苗接種率最高的地區之一，也是死亡率最低的縣之一。

允當選後加強警力、改善治安 解決遊民問題

當日也有不少年輕學子前往參加籌款會，關心地方政治。被學生問到當前聖荷西面臨的問題時，查維茲表示，包括無家可歸、可負擔住宅（affordable housing）、公共安全等，都是居民最關心的問題。她在過去也不斷重申過對於這些問題的解決方法與立場。

查維茲介紹，自己之前曾與非營利組織合作，幫助超過一萬多名無家可歸者離開街道。她認為，造成無家可歸的成因很多，其中一個就是可負擔住宅的缺乏，因此長期以來自己就一直推動打造更多的可負擔住宅。另外，她也支持A提案，進一步解決住宅不足的問題。

提到治安與警力，查維茲則表示，聖荷西目前的警力還短少數百人。未來若當選，她會投注更多資源招募警員，並且希望能提出計畫留住現有的員警。

查維茲是在1999年到2007年時曾擔任聖荷西的市議員，2013年進入聖他克拉拉縣議會擔任縣議員，也於過程中累積政治的聲量與人脈，這次選舉聲勢很旺。對手馬漢則較屬於政治新人，但以改變現狀作為訴求，也得到許多選民的支持。

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