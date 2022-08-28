悼暴力犯罪受害者 屋崙社區守夜祈禱

屋崙各社區民眾聚到一起，譴責犯罪，呼籲政府加強治安。（電視新聞截圖）

屋崙 數百人周五（8月26日）聚集在一起，追思和緬懷最近在屋崙發生的暴力事件的受害者。

這一大群人聚集在屋崙小西貢社區（Little Saigon）中心，圍成一個大圓圈；大家相互擁抱、支持，其中許多是暴力事件的倖存者。

屋崙越裔商會（Oakland Vietnamese Chamber of Commerce）主席詹尼弗·陳（Jennifer Tran）說：「我們在這裡只是為了提醒大家，我們在一起是多麽的強大，儘管有痛苦，但它使我們更強壯。」

屋崙的企業主、政治領袖和牧師們一起，帶領守夜人進行了深情的和平祈禱，並承諾在他們的講壇上宣講同樣的內容。

「我們不需要外貌相像，不用做同樣的敬拜，我們不必懂得對方的語言；但愛、承諾和同情的語言，是我們所有人都能理解的。」屋崙牧師協會（Pastors of Oakland Association）主席斯科特（Phyllis Scott）牧師說，「這就是我要向我的教友傳遞的信息。」

周五的活動是自周日（8月21日）以來的第二次守夜，當時華裔牙醫徐麗麗（Lili Xu）在小西貢被槍殺，這一事件全被監控錄像拍下。

華埠 商會和小西貢社區的商業領袖合作，為在該地區的企業免費安裝安全監視攝影機。志願者們在街道上步行巡邏，同時警方加強了巡邏。