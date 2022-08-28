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舊金山華埠中秋街會 疫後盛大回歸 熱鬧非凡

記者王子涵／舊金山報導
社區僑領與民選官員一同為中秋街會剪綵。（Paul Eng提供）
社區僑領與民選官員一同為中秋街會剪綵。（Paul Eng提供）

舊金山華埠第32屆中秋街會27日（周六）正式拉開帷幕，連續兩天的活動料將吸引大批遊客來到華埠，欣賞中國傳統武術表演、舞龍舞獅，品嘗中秋月餅小吃等，現場熱鬧非凡。

開幕式由加州華裔小姐梁瀅（Catherine Liang）主持，多位民選官員參與並為其剪綵，包括州參議員威善高（Scott Wiener）、舊金山市議員馬兆明（Gordon Mar）、佩斯金（Aaron Peskin）、陳詩敏（Connie Chan）、市府律師邱信福（David Chiu）、警長史考特（Bill Scout）、地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）、經濟及勞動力發展辦公室經理陳嘉霖等。

多名民選官員參與了華埠中秋街會開幕式。(記者王子涵／攝影）
多名民選官員參與了華埠中秋街會開幕式。(記者王子涵／攝影）

主辦單位華埠商人協會會長李雷綺華（Eva Lee）表示，中秋街會讓華埠都板街成了中式文化的樂園，各種各樣的食品供市民嘗鮮、購買。

在都板街盡頭的繆蓮仙館，還同時進行著由華埠歷史文化協會舉辦的主題為「炎黃子孫匯金...
在都板街盡頭的繆蓮仙館，還同時進行著由華埠歷史文化協會舉辦的主題為「炎黃子孫匯金山」的拜祖大典。（記者王子涵／攝影）

謝安宜表示，中秋街會將華埠居民團結在一起，她非常榮幸能夠受到邀請，一同慶祝。她將努力確保這一富有活力的社區更加安全宜居。

在都板街盡頭的繆蓮仙館，還同時進行著由華埠歷史文化協會舉辦的主題為「炎黃子孫匯金...
在都板街盡頭的繆蓮仙館，還同時進行著由華埠歷史文化協會舉辦的主題為「炎黃子孫匯金山」的拜祖大典。（記者王子涵／攝影）

馬兆明表示，看到華埠人潮洶湧，感受到濃濃的過節氣氛，他希望大家能夠多多消費，支持當地小商業。「中秋對華人來說是一個重要的節日，希望大家人月兩團圓。」他補充道，日落區在9月10日也將舉辦中秋慶祝活動，歡迎大家前往。

炎帝黃帝的後裔身著拜祭禮服，雙手持香，三鞠躬拜上天保佑華埠及世界和平。（記者王子...
炎帝黃帝的後裔身著拜祭禮服，雙手持香，三鞠躬拜上天保佑華埠及世界和平。（記者王子涵／攝影）

在都板街盡頭的繆蓮仙館，還同時進行著由華埠歷史文化協會舉辦的主題為「炎黃子孫匯金山」的拜祖大典。正中央的展板上寫有百家姓以及炎帝、皇帝的牌位，吸引了不少民眾駐足觀看，找尋自己的姓氏。炎帝黃帝的後裔身著拜祭禮服，雙手持香，三鞠躬祈禱上天先祖保佑華埠平安，保護世界和平。

參加引領拜祭的有歷史文化協會主席羅玉堂、中華總會館總董關家澄、寧陽總會館主席黃中華、合和總會館主席余健全等。備受矚目的火龍表演按照慣例被安排在晚7時舉行。

因為疫情、經濟下行等多方面影響，舊金山的客流量仍然處在艱難的恢復期。多家參與街會的商鋪業主表示，前半天的銷售額並沒有達到預期，儘管比去年好很多，但仍然沒有恢復到疫情前水平。

來自柔功門的傳統武術表演。（記者王子涵／攝影）
來自柔功門的傳統武術表演。（記者王子涵／攝影）

攤主Cindy分析道，購買力最強的年輕遊客減少是銷量減少的主要原因。「在屋崙的街會就忙的不可開交，但是金山華埠這邊，遊客恢復還需要一個過程，比起疫情前遊客要少一半。」

來自柔功門的傳統武術表演。（記者王子涵／攝影）
來自柔功門的傳統武術表演。（記者王子涵／攝影）

售賣月餅的Sandra已經是第20個年頭參加華埠街會了。她表示，即便是買一送一，購買的客人也不如以前。「可能是因為經濟的問題吧，來華埠的人少了。」Sandra說，「今年可以說是20年來人流量最少的，希望明天能夠看到更多人來。」

售賣月餅的Sandra，已經是第20個年頭參加華埠街會了。（記者王子涵／攝影）
售賣月餅的Sandra，已經是第20個年頭參加華埠街會了。（記者王子涵／攝影）

華埠 疫情 舊金山

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