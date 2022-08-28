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2項加州州府撥款 助無家可歸者獲棲身之地

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市府各部門代表與社區僑領，參加華埠金門幸運簽語餅慶祝60周年。
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上周，我們宣布了兩項最新由州政府給予的「家居鑰匙計畫」撥款，以支援購買和運營12街333號和Mission街5630號等兩個地點，這將為無家可歸者增加250個新房屋單位，其中亦包括第一棟專門用於服務家庭的大廈。這些收購是舊金山無家可歸者復甦計畫的一部分，該計畫中包括過去20多年來最大的永久支援住房一次性擴張。

在州長紐森的「家居鑰匙計畫」最新一輪支援下，州政府現在已經幫助我們為無家可歸者取得了近800個單位。

根據我的無家可歸者復甦計畫，政府設定的目標是在兩年內購買，或租用1500個新的永久支援住房。當該計畫於2022年6月30日結束時，市內已增加了2918個永久支援住房單位，比目標高出95%。這些單位包括政府直接購買的房產、專門為租戶而設的租金券，以及市府支援購買的其他房產。

華埠中秋街會上柔功門傳統武術表演。
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華埠歷史文化協會舉辦的「炎黃子孫匯金山」拜祖大典。
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「家居鑰匙計畫」由加州住房和社區發展局管理，為州、地區和各地公共機構提供資源以開發不同方式的住房。 「家居鑰匙計畫」建基於「房間鑰匙計畫」成功，是一項全州性的努力，旨在維持和迅速擴大為無家可歸或面臨無家可歸風險人士而設的住房。

12街333號得到5670萬元的「家居鑰匙計畫」撥款：透過200個多房間單位為無家可歸家庭提供永久友援住房，從兩到五房間不等，收購City Gardens是第一個透過收購過程購買專門為家庭提供住房和服務。該大廈於2021年竣工，包括一個大廳和社區空間、每層樓都配有居民休息室、屋頂露台、辦公室、單車存放處和一個後院。市府目前正在選擇長期物業管理合作夥伴和社區服務提供機構。

Mission 街5630號獲得了1680萬元的「家居鑰匙計畫」撥款：一家擁有52個房間的汽車旅館，以前被稱為Mission Inn，將提供可負擔單位和即場社區服務，以幫助過渡年齡的青年住戶獲得和維持穩定住房。根據其狀況、位置、價格和滿足無家可歸者需求的能力，該房產亦此被優先收購。 Dolores Street Community Services將運營該地點，Larkin Street Youth Services 提供即場社區服務。Mission Housing 將管理其修復工作。

這項州政府撥款正幫助我們實現，及遠超出為舊金山最初為無家可歸者而設的住房目標。我們亦正專注於擴充住房和提供資源，以防止一些居民成為無家可歸者，但我們深明住房才是結束無家可歸的關鍵。

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德

舊金山 微信 加州

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