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BART聖荷西延伸隧道 VTA支持拓寬20%

編譯組／灣區26日電
全球最大的地鐵隧道之一的BART延伸至聖荷西市中心計畫，建設規模可能會擴大20%，並已獲得VTA支持。(圖取自VTA官網)
全球最大的地鐵隧道之一的BART延伸至聖荷西市中心計畫，建設規模可能會擴大20%，並已獲得VTA支持。(圖取自VTA官網)

規畫中的全球最大地鐵隧道之一捷運（BART）延伸至聖荷西市中心計畫，建設規模擬擴大20%，並已獲得聖他克拉拉谷交通局（VTA）支持。VTA 表示，大型隧道將更容易讓乘客進入，並且節省資金。

VTA 26日宣布，具爭議的BART延伸隧道，直徑將從43呎擴大到48呎，約相當於一條四線車道高速公路的寬度，以解決對乘客通道與車站安全的擔憂。新隧道提案仍在最後敲定階段，將需建造一個更大的鑽孔機器挖掘大量泥土，因為需要在聖荷西路面下近五哩進行。

針對擔心聖他克拉拉縣歷史上最大建設項目成本不斷提高的批評者，VTA表示，更寬廣的隧道實際上可讓計畫所需成本更便宜。預計最終將於2030年初見到聖荷西中心BART擴建完成，列車將並排行駛，平台將東行與西行的BART列車分開。之前較小的隧道計畫，是將列車相互交錯，要求乘客在站台間搭車。

「聖荷西市中心協會」（San Jose Downtown Association）執行主任克尼斯（Scott Knies）指出，並排軌道是單孔隧道計畫的真正遊戲規則改變要素。新的設計緩解了堆疊平台帶來的疏散安全與通風問題。

這並非VTA第一次提出更大隧道的提案。2020年4月之前，計畫規畫人士曾提出一條破紀錄的55呎寬地鐵隧道提案，但在成本與風險評估上升的情況下，回到直徑43呎隧道規畫。現在，VTA與BART規畫人士透露，新聘請的承包商告知他們，擴大為直徑48呎隧道將促使整個項目成本更低，因為並排平台建造並不複雜。

不過，被稱為單孔（single-bore）的大規模隧道設計，長期以來存在爭議。2018年，VTA與BART董事會同意挖掘單孔地鐵隧道，而非更傳統的雙孔。批評人士認為，單孔設計要求乘客從街道向下走將近90呎才能搭乘列車，但未能提供多個車站入口。

正在進行的相關單孔與雙孔隧道設計審查提供計畫建議，VTA官員並未表示有任何關於單孔隧道計畫的改變。拓寬的隧道將會緩解部分乘客出入問題，卻有人擔憂車站入口數量是否足夠。VTA正考慮增加新入口，但目前聖荷西市中心車站計畫僅包括聖他克拉拉街北側的入口。

聖荷西 地鐵 捷運

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