未在舊金山第4選區住滿30天 雷千紅被禁參選

舊金山選務處26日宣布，雷千紅不符合參選第四選區市議員資格。（取材自推特）

選務官員26日表示，舊金山 市議員參選人雷千紅（Leanna Louie）的戶籍並不符合參加第四選區11月選舉的規定。

舊金山市府律師辦公室對雷千紅的居住情況進行調查後得出結論，認為雷千紅在登記參選之前，並未在其日落區的主要寓所住滿規定的時間。有鑑於此，舊金山選務處決定把雷千紅從選票中刪除。

舊金山選務處處長阿恩茲（John Arntz）發表聲明說：「在審閱過市府律師調查人員收集的資料後，本處認為，雷千紅申請參選提供的資料不符合要求，因此，本處不會將她的姓名列入即將舉行的11月8日選舉的選票中。」

雷千紅可提訴訟 但時間不多

儘管雷千紅可以提出訴訟，但選務處的宣布無疑為雷千紅挑戰第四選區現任市議馬兆明（Gordon Mar）的競選活動畫下休止符。

如果雷千紅決定提告，她必須立即採取行動，因為選務處計畫在9月5日之前完成選票的格式設計。

在市府律師辦公室本周進行調查時，雷千紅還因為稱一名猶太裔記者「納粹 」，受到當地政治領導人抨擊。在雷千紅的言論引發反彈聲浪後，部分政界人士要求她退出選舉，但雷千紅拒絕。

登記參選文件 是灣景區地址

根據調查，在過去一年裡，雷千紅一直在第四選區的日落區和第十選區的灣景區老家之間搬進搬出。她今年5月在日落區登記為選民，不到一個月就正式遞件參選。「城市憲章」（City Charter）規定，市議員候選人必須在他們競選的選區內住滿30天，才能登記參選。

市府律師辦公室發現，雷千紅未能證明自己在第四選區內住滿法律規定的時間。雷千紅4月在灣景區投票，而且一直使用灣景區的地址作為郵寄地址。在雷千紅登記參選時，其文件上列出的住址是灣景區地址，而且直到上周，她駕照上的住址也還是灣景區地址。

調查還發現，雷千紅將未婚夫在第九選區的住家當作工作地址，有時也居住在那裡。市府律師辦公室表示，雷千紅和未婚夫還在第11選區買下一棟房子，她兩個兒子現在住在該處。

雷千紅接受調查時告訴調查人員，她的未婚夫在第11選區有一間房，但她從未在那裡過夜。

邱信福：雷千紅提供資料 不足以證明有參選資格

雷千紅試圖用各種文件證明她在第四選區的戶籍，包括郵件、銀行紀錄和支持者聲明。支持者稱，他們參加過在雷千紅日落區公寓舉行的聚會。

雷千紅還提供其他文件證明她嘗試要把戶籍改到日落區，但市府律師辦公室表示，沒有任何一份文件能證明，她在登記參選之前已經在第四選區住滿30天。

市府律師邱信福（David Chiu）發出聲明說：「要確認候選人是否符合參選資格，是一項非常嚴肅的工作。然而，為了維護選舉的誠信問題，本辦公室必須遵守事實和法律做出決定。雷千紅提供的資料並不足以證明她有參選資格。」

雷千紅和舊金山新任地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）是支持罷免前地檢長博徹思（Chesa Boudin）的戰友。謝安宜發言人格薩達（Randy Quezada）26日表示，「出於高度謹慎和為了防止出現任何衝突」，地檢長辦公室已要求加州 檢察長辦公室接手調查。

格薩達說，如果加州檢察長邦塔（Rob Bonta）拒絕，他們會維持嚴格的防火牆，絕對不會與謝安宜就此事的訴訟程序進行溝通，這與他們對涉及地檢長的事務採取迴避措施的長期標準程序一致。

馬兆明26日發出簡訊表示，感謝市府律師辦公室和選務區為維護選舉誠信進行徹底的調查。他說：「這件事極度分散了舊金山關心重要議題的注意力。」

在雷千紅「納粹」言論受到強烈抨擊後，第四選區另一候選人殷嘉立（Joel Engardio）發表了一系列聲明，把他的競選活動與雷千紅做切割，但沒有呼籲她退選。

殷嘉立最近在電子郵件中表示，他沒有為雷千紅背書，也沒有協助她的競選活動，至於她是否能繼續參選，對他希望以第一高票當選的策略「沒有影響」。

殷嘉立說：「我期待一場乾淨、公平的選舉，期待推動對第四選區選民來說重要的事，包括安全的街道、更好的學校、更多中等收入者負擔得起的住房、振興小型企業等。」