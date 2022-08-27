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華埠花園角停車場 60周年攝影展

記者王子涵／舊金山報導
今年是華埠花園角停車場建成60周年。（記者王子涵／攝影）
今年是華埠花園角停車場建成60周年。（記者王子涵／攝影）

今年是華埠花園角停車場建成60周年，為向市民和遊客講述其發展歷史，主題為「鏡頭下的中華文化」（Chinese Culture Through the Lens）的攝影展在26日正式開幕。停車場公司董事會主席麥浩姸、副主席余林鳳嬌、秘書張艶珍、財務林穎雅，中華總會館總董關家澄、通事黃國康，美化華埠行動委員會（BeChinatown）行政總裁勞微笑、董事李殿邦等，出席了剪綵典禮。

主題為「鏡頭下中華文化」的攝影展在26日正式開幕，花園角董事會、中華總會館及美化...
主題為「鏡頭下中華文化」的攝影展在26日正式開幕，花園角董事會、中華總會館及美化華埠行動委員會等成員為其剪綵。（記者王子涵／攝影）

攝影作品被張貼在停車場一層的入口處，不僅反映了停車場的建造歷史，更有反應華埠中華文化的精采瞬間，讓來到這裡的遊客欣賞到華埠豐富多彩的傳統文化。

攝影作品被張貼在停車場一層的入口處，不僅反映了停車場的建造歷史，更展現華埠中華文...
攝影作品被張貼在停車場一層的入口處，不僅反映了停車場的建造歷史，更展現華埠中華文化的精采瞬間。（記者王子涵／攝影）

花園角停車場建築始建於1950年代，毗鄰司法大樓、酒吧，當時也曾經常聚集著剛剛釋放的犯人。市府本計畫重建花園角廣場，但因缺錢而擱置，於是一群有遠見的華人領袖成立了非盈利的花園角停車場公司，並籌集到工程所需的320萬元，他們希望以此改善華埠商業和旅遊業，將花園角廣場升級為城市公園，並建造地下停車場。1959年11月，花園角廣場翻新及增設停車場計畫，得到市議會的批准，最終於1962年開業投入使用。

董事會主席麥浩姸表示，很高興慶祝花園角停車場建成60周年，希望以攝影展的形式展示先驅們的故事，和華埠的歷史。我們希望攝影展能為華埠帶來更多的遊客。

主題為「鏡頭下中華文化」的攝影展在26日正式開幕，花園角董事會、中華總會館及美化...
主題為「鏡頭下中華文化」的攝影展在26日正式開幕，花園角董事會、中華總會館及美化華埠行動委員會等成員為其剪綵。（記者王子涵／攝影）

黃國康表示，很榮幸能夠見證花園角廣場幾十年以來的變遷，他希望這裡能夠在未來發展的越來越好。在中秋佳節到來之前，很高興與大家共同慶祝歷史。

李殿邦說：「60年前我們的先賢建造了這一停車場，他們擁有著遠大的理想，高瞻遠矚，這個停車場對華埠的經濟有著決定性的作用。這次攝影展也是為了展現他們的歷史。進入21世紀，我們將繼續努力，發展華埠經濟。」

華埠 攝影 影展

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