華人健康講座 營養師科普碳水化合物

營養師秦譞在向華人科普碳水化合物的概念。（記者陳爍嘉／攝影）

為了提高華人 對碳水化合物的認識，美國註冊營養師秦譞日前在「華人健康促進計畫」舉辦的「你所不知道的碳水化合物」的教育講座中，為聽眾詳加解說。

秦譞解釋了大量元素和微量元素的區別。大量元素包括了碳水化合物、脂肪和蛋白質 。大量元素為人體細胞提供能量（卡路里），如果我們沒有攝入足夠的大量元素，我們就沒有力氣幹活了。微量元素則主要包括維生素和礦物質，它對我們的新陳代謝非常重要，但是人體對它的需求量不大。

人們如果停止攝入大量元素一周，他們可能會活不下去；但如果這一周他們停止攝入的是某種微量元素，那麼他們的問題可能不會太大。只有當人們長時間缺乏某種微量元素，他們才會出現一些比較明顯的問題。

秦譞表示，很多人對碳水化合物可能存在一些誤解，覺得它們是能量很密集的一種食物。但其實每克碳水與蛋白質的卡路里數是相同的（4卡／克）。脂肪的能量相對於碳水和蛋白質更高，每克脂肪能產生9卡路里的能量。

秦譞介紹道，醣類是有機化學的一種說法，它等於碳水化合物。醣類是一個大類，它不僅指的是我們吃進去的糖，而且包括了我們身體消化到最後可以變成糖的一大類物質。醣類食物主要包括澱粉類蔬菜，穀物，豆類，水果，乳製品和糕點。

我們比較熟悉的葡萄糖和果糖屬於簡單醣類，蔗糖屬於復合醣類，我們可以嘗出它們的甜度。澱粉之類的多醣成分比較複雜，我們嘗不出它們的甜味。但是膳食醣類在進入我們的消化道，被我們吸收的時候，它們最後會變成葡萄糖，以血糖 的身份進入我們的血液中。