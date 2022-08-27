我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛：今年百萬人染疫亡 這不叫與病毒共存

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

聯邦立法救地方媒體 擬向科技巨頭收內容費用

記者陳爍嘉／聖荷西報導
位於矽谷的Google公司大樓。（記者陳爍嘉／攝影）
位於矽谷的Google公司大樓。（記者陳爍嘉／攝影）

為保證記者能夠繼續自由地報導新近的地方新聞事件，聯邦參議院發布了「新聞競爭和保護法」（The Journalism Competition and Preservation Act）的修正案。

法案將通過允許當地報紙、廣播公司和其他在線出版商集體協商，向主導數字廣告市場的Google和臉書（Meta/Facebook）收取年度內容費用，從而創造公平的競爭環境。

自2005年以來，美國新聞業生存環境惡劣，新聞人的收入極低，超過四分之一的報紙被迫停刊，大約7000萬人生活在「新聞沙漠」中，幾乎看不到當地的新聞。在此期間，報業失去了數千份出版物和數萬名記者。

然而新聞自由是美國的核心價值之一，新聞業受到威脅，民主自由也將受到牽連。

這個修正案將迫使大型科技公司向出版商支付在線匯總新聞報導的費用，以幫助報業應對數字時代廣告收入的大幅下降，增加記者收入，激勵當地新聞出版商僱用更多記者。

更新後的法案將涵蓋全職員工少於1500人的新聞出版商和非網絡新聞廣播公司，惠及數千家地方和地區報紙，但不包括「紐約時報」、「華盛頓郵報」和「華爾街日報」等國家出版物。這可能成為衰落的地方新聞自由最後的希望。

報紙貿易組織News Media Alliance的執行副總裁兼總法律顧問科菲（Danielle Coffey ）說，「這些平台從我們的內容中獲得的大量收入並未返還給新聞出版商。一旦法案通過，我們將能夠強制從平台付款，這將對我們整個行業產生變革」。

參議院在法案中表示，這種權力的失衡，犧牲了報業，使大型科技公司受益。 「新聞競爭和保護法」將消除新聞機構從平台獲得公平條款的法律障礙。這些平台定期訪問新聞內容而不支付其價值。

根據西北大學梅迪爾學院發布的「2022年地方新聞狀況」報告，那些沒有可靠地方新聞來源的社區，正在面臨選民參與度下降、政府和企業腐敗加劇，稅收增加等問題。重振地方新聞的需要迫在眉睫。

據了解，美國並不是唯一一個以犧牲當地新聞編輯室和社區為代價來承擔大型科技公司的數字暴利的國家。加拿大正在製定類似的立法，澳大利亞已經採取了行動。

截至截稿時，記者尚未收到Google公司對此事的評論。

參議院 Google 華爾街

上一則

李維球場訴訟案 和解金升至400萬

下一則

矽谷美華婦女會28日線上講座 細說華工對鮭魚罐頭業貢獻

延伸閱讀

霍楚挺縮班 最快新學年上路

霍楚挺縮班 最快新學年上路
三星電子和SK海力士擔心領取美晶片法案補助 伴隨風險

三星電子和SK海力士擔心領取美晶片法案補助 伴隨風險
殉職警姊當立法院長面前自殘 嗆廢死團體下地獄

殉職警姊當立法院長面前自殘 嗆廢死團體下地獄
聯邦法院：愛州墮胎禁令 不適用緊急醫療

聯邦法院：愛州墮胎禁令 不適用緊急醫療
美晶片法案絆腳 南韓政商界成立專案小組想對策

美晶片法案絆腳 南韓政商界成立專案小組想對策

熱門新聞

附近住戶監控拍下搶劫經過。圖中白車為劫匪車輛。（視頻截圖）

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

2022-08-22 18:20
60歲的屋崙華埠知名牙醫、來自中國上海的徐麗麗（Lili Xu），被劫匪連開三槍，不幸遇害，震驚社區。（好友供圖）

屋崙華埠知名牙醫徐麗麗 6秒遭劫殺 車停路邊 匪徒行搶 3槍奪命

2022-08-23 02:20
十多年的伴侶Nelson Chia說，徐麗麗所有的業務都來自朋友介紹，因為人們信任她和她的工作。（視頻截圖）

屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇

2022-08-24 02:20
南灣路邊一處插著房屋售出的牌子。（數位編輯孫愛薇／攝影）

南灣房價走低 晚三個月買價差近60萬 投資者伺機入場

2022-08-21 02:15
30多年的好友Cindy說，徐麗麗為人豪爽、熱心、不拘小節。是妙手仁心，名滿華埠。（Cindy供圖）

屋崙名醫徐麗麗遇害 好友憶：她妙手仁心 總幫病人省錢

2022-08-24 19:17
東灣康柯德被網站HouseFresh評選為美國最幸福城市。（影片截圖）

東灣康柯德擠下佛利蒙 獲選全美最幸福城市

2022-08-20 15:08

超人氣

更多 >
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做
中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任
鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點
世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」