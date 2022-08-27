聯邦立法救地方媒體 擬向科技巨頭收內容費用

位於矽谷的Google公司大樓。（記者陳爍嘉／攝影）

為保證記者能夠繼續自由地報導新近的地方新聞事件，聯邦參議院 發布了「新聞競爭和保護法」（The Journalism Competition and Preservation Act）的修正案。

法案將通過允許當地報紙、廣播公司和其他在線出版商集體協商，向主導數字廣告市場的Google 和臉書（Meta/Facebook）收取年度內容費用，從而創造公平的競爭環境。

自2005年以來，美國新聞業生存環境惡劣，新聞人的收入極低，超過四分之一的報紙被迫停刊，大約7000萬人生活在「新聞沙漠」中，幾乎看不到當地的新聞。在此期間，報業失去了數千份出版物和數萬名記者。

然而新聞自由是美國的核心價值之一，新聞業受到威脅，民主自由也將受到牽連。

這個修正案將迫使大型科技公司向出版商支付在線匯總新聞報導的費用，以幫助報業應對數字時代廣告收入的大幅下降，增加記者收入，激勵當地新聞出版商僱用更多記者。

更新後的法案將涵蓋全職員工少於1500人的新聞出版商和非網絡新聞廣播公司，惠及數千家地方和地區報紙，但不包括「紐約時報」、「華盛頓郵報」和「華爾街 日報」等國家出版物。這可能成為衰落的地方新聞自由最後的希望。

報紙貿易組織News Media Alliance的執行副總裁兼總法律顧問科菲（Danielle Coffey ）說，「這些平台從我們的內容中獲得的大量收入並未返還給新聞出版商。一旦法案通過，我們將能夠強制從平台付款，這將對我們整個行業產生變革」。

參議院在法案中表示，這種權力的失衡，犧牲了報業，使大型科技公司受益。 「新聞競爭和保護法」將消除新聞機構從平台獲得公平條款的法律障礙。這些平台定期訪問新聞內容而不支付其價值。

根據西北大學梅迪爾學院發布的「2022年地方新聞狀況」報告，那些沒有可靠地方新聞來源的社區，正在面臨選民參與度下降、政府和企業腐敗加劇，稅收增加等問題。重振地方新聞的需要迫在眉睫。

據了解，美國並不是唯一一個以犧牲當地新聞編輯室和社區為代價來承擔大型科技公司的數字暴利的國家。加拿大正在製定類似的立法，澳大利亞已經採取了行動。

截至截稿時，記者尚未收到Google公司對此事的評論。