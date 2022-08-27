亞馬遜AI賽車公開賽 青少年選手嶄露頭角

亞馬遜人工智能賽車社區公開賽20日在爾灣市舉辦，共有八名來自不同中學和大學的學生參加。（主辦方提供）

亞馬遜人工智能 深度賽車 （AI DeepRacer）社區公開賽，8月20日在橙縣爾灣市（Irvine）的台福教會舉辦。多名青少年參賽選手嶄露頭角，紛紛表示在實踐賽事中受益匪淺，對人工智能技術有了更深的體驗和認識。

比賽共有八名來自不同中學和大學的學生參加，他們長期在領先智慧人工智能培訓機構（LeadingAI）接受專業訓練。主教練陳德堅（Jacky Chen）在賽場強調，「參加比賽的車其實是自己在跑，選手只是控制加速和減速這些賽車」。

陳德堅介紹，本次賽事中的亞馬遜人工智能無人駕駛小車，是一款1：18的全自動智能車，能夠通過攝像頭和雷射雷達查看賽道，選手們提前訓練各自的人工智能模型，通過控制小車的油門和方向盤，讓其正確判斷方位，從而靈活賽跑。

雖然選手賽前已對自己的模型進行無數次的訓練與調試，但比賽當天的光線、賽道的平整度等因素，都會影響賽事進展，需要參賽者即時應變，因而每一秒鐘都是贏得比賽的關鍵，即時止損、調整策略是成功者必備的能力。

冠軍林子祐（Timothy Lin）表示，通過比賽，學會瞭如何用手中的速度控制器適應環境，不斷調整，「我知道必須在轉彎時放慢速度，但找到能讓賽車以最快速度轉彎的平衡，是不小的挑戰，我花了近三圈才找到那個速度」。林子祐是電腦科學專業學生，將繼續深入探索人工智能和機器學習（Machine Learning）。

14歲選手Henry Kong獲得第二名，他希望能深入學習深度賽車及相關的人工智能技術，並將其應用到現實世界中。他一直很羨慕亞馬遜、特斯拉和SpaceX的工程師，「他們研發的產品可以提高生活品質，這就是我學習人工智能的動力」。

斬獲第三名的選手翁弘逸（Allen Weng），比賽一開始並不順利，小車在最初應對彎道時表現不佳。翁弘逸當機立斷，決定更換模型，在剩餘的比賽時間裡，另一模型的小車逐漸找回自己的節奏，直行、轉彎、加速，賽車最終突破八圈，鎖定獎杯。