屋崙小西貢社區暴力頻傳 擬設警分局

屋崙警員最近頻繁開會，聽取市民心聲。（記者劉先進／攝影）

東屋崙 小西貢社區（Little Saigon）暴力頻發，21日的搶劫案，屋崙華埠60歲的知牙醫徐麗麗（Lili Xu）遭劫匪開槍殺害，事件震動社區。屋崙警局24日在社區會議表示，將加強在小西貢社區的巡邏，包括部署入室盜竊和打擊遏制搶劫小組，並準備設置小西貢社區分局。與會的越南 商戶滿金（音譯，Vinny Manguyen）25日對本報說，一旦分局選定的大樓業主從市府獲得授權書，且更換新的鍵盤鎖、將外面玻璃塗上顏色，分局就能在一周內開始運營。

疫情以來，小西貢社區的暴力犯罪 層出不窮。7月17日上午11時許，52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和（Kon Patrick Fung），在家門口等待Uber送餐派單，遭人搶劫殺害。8月17日淩晨，60歲亞裔婦女在家中睡覺被流彈擊中，幸虧沒有生命危險。本報記者在社區內採訪時，多名商戶和住戶對頻繁的破車盜竊、搶劫暴力叫苦連天。

徐麗麗遇害更讓人憤慨；屋崙華促會（OCIC）還組織市民到屋崙市府門口示威，請市民發聲，希望民選官員真正投入資源解決犯罪。

曾與警局召開社區會議的越南裔商會主席詹尼弗·陳（Jennifer Tran）25日說，這幾天巡邏警車明顯增多。警方已表示，會從其他社區引入資源在屋崙巡邏；「我們還需要瞭解屋崙警局如何工作，並真正改善社區和警局的溝通和協調，以便警方快速反應。」

滿金在東屋崙12街擁有一棟大樓，一樓有7個商戶，包含2家餐廳和律師等提供專業服務的商戶；5月和6月，他親眼看到四起搶劫。他說，本周開始巡邏明顯增多，「昨天能在社區內見到很多警車和警員，我這輩子沒一下子見到這麼多，走到哪裡都能看到。」

在6月的社區會議上，滿金曾表示，願意在自己的商業大樓免費提供一個房間，作為警局分局辦公使用。他說，經過最近一波的社會會議，已決定在另外一個地址Cam Huong Sandwich所在大樓設警局分局。原因是該位置比較偏僻，警方希望低調一點，不法分子難以步行過來、從窗外槍擊。

疫情以來，小西貢社區的暴力犯罪層出不窮。（記者劉先進／攝影）

預計分局工作時間是一周七天，附近巡邏的警員有空可以去坐一坐、休息片刻。

滿金表示，目前還在準備分局開業工作；首先，需要辦公室大樓業主獲市府授權書，才能讓警方入駐。其次，大樓門鎖需要更換成鍵盤鎖，最後要將玻璃塗一層顏色，讓外部看不清楚內部情況；「一旦做好這個三個步驟，警方可以在一周內入駐。」