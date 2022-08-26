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屋崙警：小西貢增警力不影響華埠

記者劉先進／屋崙報導
圖為警員在屋崙華埠巡邏。（記者劉先進／攝影）
圖為警員在屋崙華埠巡邏。（記者劉先進／攝影）

屋崙警局警督余劍倫（Alan Yu）和主管屋崙華埠的第一區大隊長伯奇（Clay Burch）對本報表示，針對小西貢社區飆升的暴力，市府和警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）增加社區投入的警力，但不會影響屋崙華埠的警力安排，請市民放心。

在亞裔防罪委員會月會上，余劍倫和伯奇探討最近飆升的暴力事件。余劍倫說，已掌握到華埠牙醫徐麗麗（Lili Xu）遇害案件中一些劫匪車輛資訊，正密切跟蹤調查。警方目前呼籲市民提供視頻，不只是監控搶劫事件本身，整個周邊地區的視頻可以給警方更多的證據，對查案有幫助。

伯奇表示，華埠警力安排不會變化。實際上，在華埠加班巡邏的警員及各方努力下，華埠搶劫罪案大幅下降，2021年相比2020年降低67%，2022相比2021下降47%。

余劍倫表示，華埠和小西貢社區由不同隊長監管；當然，兩個同屬屋崙的地區互相聯繫，一個地區的犯罪會影響另一個地區。為了應對小西貢社區的犯罪高峰，市府和警長阿姆斯壯專門增加資源和警力，但對華埠的資源保持不變。

儘管屋崙的人口販運犯罪，貫穿International大道，經過小西貢，但警局人口販運小組正在轉移資源來關注小西貢社區。屋崙的遏制搶劫團夥小隊、暴力犯罪行動中心都在關注小西貢。

為何小西貢社區暴力頻發？余劍倫解釋說，有很多原因，比如當地有人口販運犯罪、有賭博窩點，也有襲擊灣區的搶劫團夥。比如一些團夥到處開車，尋找受害者和犯罪機會實施搶劫，甚至偷竊鬥牛犬。當地還有大麻店被人盯著，「我不知道這些犯罪是否更容易得手，但盜竊或搶劫顯然收穫更多；這不僅困擾著小西貢，也困擾屋崙乃至灣區。有這麼多不同的犯罪因素正在匯聚到小西貢，我們的部門也需要集聚到那裡打擊犯罪。」

屋崙警局警督余劍倫（Alan Yu）表示，針對小西貢社區飆升的暴力，市府和警長阿...
屋崙警局警督余劍倫（Alan Yu）表示，針對小西貢社區飆升的暴力，市府和警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）增加了警力，但不會影響屋崙華埠的警力安排。（視頻截圖）

華埠 屋崙 灣區

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