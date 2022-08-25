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屋崙牙醫徐麗麗遇害 好友憶她：妙手仁心 不胡亂推薦昂貴方法

記者劉先進／屋崙報導
30多年的好友Cindy說，徐麗麗（見圖）為人豪爽、熱心，不拘小節，妙手仁心，名滿華埠。（Cindy供圖）
30多年的好友Cindy說，徐麗麗（見圖）為人豪爽、熱心，不拘小節，妙手仁心，名滿華埠。（Cindy供圖）

屋崙小西貢社區（Little Saigon）21日下午發生搶劫，60歲的屋崙華埠知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）遭劫匪殘忍槍殺。她30多年的好友Cindy 24日說，徐麗麗為人豪爽、熱心，不拘小節，且醫術精湛，會採用適用而實惠的治療，不胡亂推薦昂貴的方法，幫著病人省錢，可謂妙手仁心，名滿華埠。

Cindy在灣區某醫療系統任高管。她和徐麗麗是校友，分別在1988和1985年畢業於上海第二醫科大學（現為上海交通大學醫學院），Cindy熱情的叫徐麗麗師姐。她一家三代六口人，都在徐麗麗診所看牙。兒子得知此事，震驚又悲痛，Cindy則接近崩潰。

Cindy了解到，徐麗麗當時和75歲的伴侶Nelson去事發地附近的按摩店按摩。到了目的地，徐麗麗將車子停下來，劫匪的車也並排停下。徐麗麗下車後斜背著包，劫匪則繞過來伸手搶奪她的背包，隨後開槍，徐麗麗不幸遇害。「當時，Nelson在駕駛座上，根本來不及反應。」

Cindy說，徐麗麗醫術全面精湛，不僅能做基本的補牙，還能從事高端的口腔頜面專業手術，進行解剖和矯正。她從病人角度考慮，只使用實惠合適的治療手段，而非胡亂推薦昂貴的治療。不管病患有錢沒錢，徐麗麗都一視同仁。

Cindy以前在屋崙上班，距離徐麗麗的診所很近。有時去診所看病，徐麗麗正在吃午飯，都會熱情的招呼她一起吃飯。幾乎每次見面，徐麗麗都會送她小禮物。有一天，Cindy說，想試一試某種牙齒治療，徐麗麗當即笑罵拒絕，「幹嘛？你錢多了沒地方花？」

有朋友牙痛去診所看病，徐麗麗補牙後，只收取幾十元的材料費。徐麗麗對同行也無私幫助。有同學或以前同事來灣區考牙醫執照，徐麗麗會在家中招待吃住，傾囊相授考試要點，甚至讓人到診所實地操作，叫助理扮病人，方便考試者練習。「很多人說同行是仇敵，但她從沒這麼想，總是熱心真誠的幫人。」

Cindy還駁斥了一些有關徐麗麗的謠言。「有人說她拋棄前夫，這是無稽之談。她1994年來美陪讀，先生在愛荷華州讀書，她帶著兒子，還刻苦學英文。兩人後來搬到加州，因前夫要回國發展，雙方才無奈分開。如今和伴侶Nelson相敬如賓，感情深厚。」

Cindy說，徐麗麗很喜歡笑。「我不開心時，她就會來安慰說：『沒事，笑笑就好了。』這麼愛笑的一個人，為什麼碰到這樣的事？」

7月份，Cindy去找徐麗麗看病，本來說好做治療。但徐麗麗說，考慮到孩子放假，不如過了暑假，到9月再看。沒想到，在8月的這一天，徐麗麗的人生戛然而止，再也過不了暑假。

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屋崙華促會（OCIC）和社區組織在市府門口示威，要求投入資源維護治安。（記者劉先進／攝影）

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