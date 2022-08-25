紐森否決毒品安全注射中心法案 舊金山決續推動
加州州長紐森本周否決了州參議會SB57號法案，即允許在舊金山、屋崙和洛杉磯三市試點建立旨在防止過量致死的毒品安全注射中心法案。此法案一直備受爭議，多數華裔社區居民支持州長對法案的否決，但部分舊金山地方民選官員，對於法案受阻表達不滿，並稱加州對法案的否決是非常短視的決定。
此法案的提出者是舊金山選出的州參議員威善高（Scott Wiener），法案被否決當天，他發文批評紐森的決策是「悲劇」。他當天發表聲明指出，相關的組織和聯盟八年來一直希望推動這項立法，但每年都遭遇或者推遲或者受阻，但與此同時，有更多的人死於用藥過量，舊金山市平均每天就有兩人因注射過量而死。威善高誓言，不會放棄繼續推進法案的通過和實施。
此法案是試點法案，擬實行到2028年。法案擬授權舊金山、洛杉磯以及屋崙市批准成立安全注射中心，即所謂的對民眾實施藥物過量預防項目，由中心內經過訓練的工作人員監督，幫助癮君子注射自己預先購得的藥物，並提供消毒用品、藥物使用障礙治療或轉診等。雖然法案的目的是防止用藥過量導致死亡，但同時也是在幫助人們正確使用毒品，因此一直在社區中引起爭議。
舊金山市長布里德對州長紐森的否決也表示失望。她說，舊金山市將會繼續尋求如何與市府部門，及社區合作夥伴一起推進創新戰略，同時繼續在聯邦層面進行談話，以便有效解決毒品過量致死的問題。
布里德市長曾多次表示想要在舊金山開設一間毒品安全中心，可將政府購置的大樓作為試點地。多個民選官員表達了將該法案繼續推進的決心，但目前尚不清楚接下來的推進計畫細節如何。
舊金山市府律師邱信福（David Chiu）在紐森拒簽後發表聲明稱，他全力支持由非營利組織推動安全吸毒中心，效仿紐約的方式。8月初，在田德隆舉行的記者會上，舊金山市兩家非營利組織，「舊金山愛滋基金會」（San Francisco AIDS Foundation）和「健康權利360」（Health Right360）的主管都表態稱，願意運營提供監管的安全毒品注射中心，但他們需要合法的場地、資金和工作許可，以免中心內提供安全衛生服務的工作者被吊銷營業執照。
屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）同樣對法案遭到否決表示難以置信的失望，但她感謝州長已經召集專家進行詳細試點研究，她敦促加緊推進這項工作。
與此同時，反毒品社區的觀點一致認為，毒品安全注射中心的合法化，將會惡化毒品交易和吸毒的情況，同時更可能加重搶劫犯罪和無家可歸者等問題。在舊金山，治安問題已十分嚴峻，毒品注射中心將使本已惡化的公共安全危機推向更無法挽回的境地。
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