紐森否決毒品安全注射中心法案 舊金山決續推動

SB57法案提出者威善高（Scott Wiener）誓言，不會放棄繼續推進法案的實施。（本報檔案照片，記者李怡攝影）

加州州長紐森 本周否決了州參議會SB57號法案，即允許在舊金山 、屋崙和洛杉磯三市試點建立旨在防止過量致死的毒品 安全注射中心法案。此法案一直備受爭議，多數華裔社區居民支持州長對法案的否決，但部分舊金山地方民選官員，對於法案受阻表達不滿，並稱加州對法案的否決是非常短視的決定。

此法案的提出者是舊金山選出的州參議員威善高（Scott Wiener），法案被否決當天，他發文批評紐森的決策是「悲劇」。他當天發表聲明指出，相關的組織和聯盟八年來一直希望推動這項立法，但每年都遭遇或者推遲或者受阻，但與此同時，有更多的人死於用藥過量，舊金山市平均每天就有兩人因注射過量而死。威善高誓言，不會放棄繼續推進法案的通過和實施。

此法案是試點法案，擬實行到2028年。法案擬授權舊金山、洛杉磯以及屋崙市批准成立安全注射中心，即所謂的對民眾實施藥物過量預防項目，由中心內經過訓練的工作人員監督，幫助癮君子注射自己預先購得的藥物，並提供消毒用品、藥物使用障礙治療或轉診等。雖然法案的目的是防止用藥過量導致死亡，但同時也是在幫助人們正確使用毒品，因此一直在社區中引起爭議。

舊金山市長布里德對州長紐森的否決也表示失望。她說，舊金山市將會繼續尋求如何與市府部門，及社區合作夥伴一起推進創新戰略，同時繼續在聯邦層面進行談話，以便有效解決毒品過量致死的問題。

布里德市長曾多次表示想要在舊金山開設一間毒品安全中心，可將政府購置的大樓作為試點地。多個民選官員表達了將該法案繼續推進的決心，但目前尚不清楚接下來的推進計畫細節如何。

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）在紐森拒簽後發表聲明稱，他全力支持由非營利組織推動安全吸毒中心，效仿紐約的方式。8月初，在田德隆舉行的記者會上，舊金山市兩家非營利組織，「舊金山愛滋基金會」（San Francisco AIDS Foundation）和「健康權利360」（Health Right360）的主管都表態稱，願意運營提供監管的安全毒品注射中心，但他們需要合法的場地、資金和工作許可，以免中心內提供安全衛生服務的工作者被吊銷營業執照。

屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）同樣對法案遭到否決表示難以置信的失望，但她感謝州長已經召集專家進行詳細試點研究，她敦促加緊推進這項工作。

與此同時，反毒品社區的觀點一致認為，毒品安全注射中心的合法化，將會惡化毒品交易和吸毒的情況，同時更可能加重搶劫犯罪和無家可歸者等問題。在舊金山，治安問題已十分嚴峻，毒品注射中心將使本已惡化的公共安全危機推向更無法挽回的境地。