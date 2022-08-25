徐麗麗昔日同事：各族裔應聯手 對症下藥治犯罪

附近住戶監控拍下兇徒搶劫殺害徐麗麗一幕。（視頻截圖）

徐麗麗20多年的好友、屋崙 牙醫林邦華（Harry Lin）說，徐麗麗一直在幫助華埠社區，且工作努力，有一顆上進、憐憫的心。雖然在上海專業醫學院畢業，技藝精湛，但還是謙虛的在其他牙醫身邊學習。林邦華希望盡快將兇手捉拿歸案，也希望社區各族裔領袖仔細研討犯罪根源，從教育、就業等方面對症下藥。

徐麗麗曾就讀於上海第二醫科大學口腔醫學院，接受嚴格的臨床訓練。1985年從母校畢業。1985年至1993年留母校任教。來美後取得加州 牙醫執照，並為美國及加州牙科協會會員，一直在屋崙牙醫診所服務。

林邦華認識徐麗麗已很久了，兩人曾同在一診所上班，可說是徐麗麗的第一個同事。當年，徐麗麗要考加州牙醫執照，同事們一起支持。徐麗麗成功後，一群人還在舊金山聚餐慶祝。「她做事非常認真謙虛，本來在中國就是牙醫，知道怎麼診治。但在我給病人治療時，她還是要求在旁學習並做筆記，其實完全不需要。」

徐麗麗的診所開張，林邦華曾去祝賀。他到屋崙華埠或途徑卡斯楚谷時，也會去徐麗麗的診所看看。根據要求，牙醫要參加50小時的進修學習急救知識，為此他前不久還和徐麗麗見過面。「不管隔多久，我們永遠是朋友。」

林邦華感歎說，目前認識的華裔已有三人被槍殺，令人悲痛。除了徐麗麗外，他的牙醫助理的兒子，七、八年前回家停車、搬東西，被人亂棍打死。另外，2010年7月18日，來自維吉尼亞州的華裔電腦工程師康京宏(Jing Hong Kang，音譯)在屋崙市中心遇劫被槍殺。他當時是到朋友那裡洗牙。而林邦華的朋友、牙醫黃海認識康。

林邦華說，類似的攻擊中，嫌犯似乎不是為了搶劫，而是為了洩憤，可能是故意攻擊亞裔。希望警方盡快將兇手緝拿歸案，也希望各族裔的社區領袖在事後召開研討會，深入討論，為何罪案頻繁，了解了犯罪根源才能對症下藥。尤其期望能動員各族裔的運動員、明星深入社區，鼓勵加強教育和就業，從根源上遏制暴力。

根據警方訊息，嫌犯乘坐的車輛為老式白色四門Lexus。監控視頻顯示，劫匪車當時在社區兜圈近45分鐘。徐麗麗停車後，劫匪車迅速靠近搶劫，三聲槍響後，慘劇發生。