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竊蘋果汽車設計機密 張曉朗認罪 面臨最高10年徒刑

編譯組／灣區23日電

蘋果員工張曉朗（Xiaolang Zhang，音譯) ，22日於聖荷西聯邦法庭供認竊取蘋果秘密汽車部門貿易機密的罪名。

根據聖荷西聯邦法庭檔案，被告張曉朗與控方美國政府的認罪協議不對外公開。張曉朗供認竊取貿易機密罪名，面臨最高10年徒刑，罰款25萬元的判決。聖荷西聯邦法官將於今年11月間宣判被告最後量刑。

張曉朗被控非法下載蘋果內部發展汽車計畫的電腦檔案，其中最重要的25頁文件包括自動車電路板工程圖表。張曉朗也被控竊取描述蘋果成品原型 (prototype)，與原型標準需求的相關手冊。

張曉朗於2018年7月於聖荷西機場被捕，當時他準備搭機飛往中國。根據聯邦調查局與美國聯邦檢察官辦公室資料，張曉朗於2015年起開始在蘋果工作，並在蘋果自動車團隊擔任硬體工程師。

張曉朗案暴露出蘋果隱密的研發計畫；即使已經發展多年，蘋果從未對外公開其研發自動電動車部門。根據聯邦檢察官對張曉朗的控訴書，蘋果公司內部有5000名員工獲悉這項秘密自動車計畫，其中2700名員工可進一步讀取計畫相關資訊。

張曉朗任職蘋果期間，在專門設計自動車感應器電路板的部門工作，蘋果運用軟體追蹤與發展自動車工程相關員工。電路板工程圖表是自動車工程計畫最重要的機密。

當張曉朗請陪產假回到中國時，蘋果開始懷疑張曉朗竊取貿易機密。張曉朗結束陪產假回到公司即提出辭呈，向公司表示將返回中國陪伴母親。他當時並向蘋果表示，回到中國後，計畫在中國主要電動車公司Xmotors工作。

蘋果調查後發現張曉朗從公司資料庫下載文件，蘋果的內部偵查攝影也發現張進入自動車實驗室，移動實驗室內硬體設備。

蘋果另外一名員工陳吉忠 (音譯，Jizhong Chen) 也同樣面臨竊取蘋果電動車部門貿易機密罪名。聯邦檢察官於2019年對陳吉忠提出控罪。陳吉忠擁有美國籍，尚未對其所面對罪名提出申辯。

陳吉忠案審判目前尚未展開。根據報導，陳吉忠也試圖飛往中國。

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