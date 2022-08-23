收購計畫前景不明 推特預警：今年員工獎金可能減半

推特最近對員工表示，今年獎金可能只有年初預期的一半。（美聯社）

推特 最近對員工發出預警，稱今年員工獎金可能只有年初預期的一半。這是在收購計畫前景不明朗和經濟衰退的情況下，推特勒緊腰帶的最新跡象。

推特向CNN Business證實，根據公司的業績表現，他們考慮將先前訂下的獎金目標降低50%。推特舉出自1月獎金計畫獲得批准以來公司業務面臨的重大挑戰，包括經濟衰退和馬斯克 （Elon Musk）收購推特的不確定性。

最先報導這項消息的紐約時報（New York Times），引用推特財務長席格（Ned Segal）寄給員工的電子郵件內容。

在馬斯克表示想退出收購交易後，推持已對馬斯克提出告訴，試圖強迫他履行440億元的合併協議。為了取消協議，馬斯克及其法律團隊則指責推特提供虛假帳戶數量。推特暗示，在市場低迷之後，馬斯克使用機器人帳戶作為藉口，試圖推翻這項讓他感到懊悔的交易。

推特與馬斯克這項交易的審判定於10月舉行。推特指出，這項交易的不確定性會損害其業務，主張加快審判速度。

在廣告商擔心經濟衰退紛紛削減預算的情況下，推特和其他社群媒體 一樣，也面臨廣告業務放緩的問題。上個月，推特公布季度營收為11億8000萬元，比去年同期下跌1%。

推特先前已宣布裁撤部分招聘團隊，並暫停大部分招聘工作，以降低成本。最近幾個月，其他一些科技公司也採取裁員和凍結招聘。