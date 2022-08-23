屋崙華埠知名牙醫徐麗麗 6秒遭劫殺 車停路邊 匪徒行搶 3槍奪命

60歲的屋崙華埠知名牙醫、來自中國上海的徐麗麗（Lili Xu），被劫匪連開三槍，不幸遇害，震驚社區。（好友供圖）

暴力事件頻發的東屋崙 小西貢社區（Little Saigon），21日下午2時4分，發生一起搶劫槍殺事件，60歲的屋崙華埠 知名牙醫、來自中國上海的徐麗麗（Lili Xu），被劫匪連開三槍，不幸遇害。搶劫槍殺過程不過6秒鐘，警方正在緊密調查。事件震驚社區，屋崙華促會（OCIC）特地組織亞裔在市府門口示威，要求市府投入資源遏制犯罪。

目前，徐麗麗的兩個姊妹正從中國緊急來美。好友劉國松和太太Ling說，徐麗麗為人熱心善良、活力無限，在屋崙好友「無數」，她經常不計報酬的在家中舉辦聖誕、感恩節等派對，並對朋友噓寒問暖，幫忙解決問題。「我們非常悲痛。她的去世，就好像生活中失去重要一部分，希望盡快將兇手緝拿歸案。」

劫匪車兜圈45分鐘

事發地點為東屋崙E11街夾5街，附近住戶的監控錄像拍下搶劫一幕。徐麗麗的黑色車子先緩慢停車到路邊，接著一輛白車緊隨其後，疑似在跟蹤。之後有人從白車上下來動手搶劫，錄像帶能聽到受害者呼喊聲，劫匪連開三槍，再跳上車逃之夭夭。搶劫槍殺過程不超過6秒鐘，但監控錄像顯示，劫匪車在事發社區兜圈30到45分鐘。 事發地點為東屋崙E11街夾5街。附近住戶的監控錄像拍下搶劫一幕。圈中白車為劫匪車。（視頻截圖）

附近一家華人按摩店員工說，事發時聽到三聲槍響，跑到現場，看到受害者已經中槍躺地，疑似背部受傷。旁邊一名男子扶著她，表情悲痛。旁邊有住戶探頭下來觀望，她趕緊大聲叫，「快點報警。」

曾免費給牧師治牙

一華人工商網站的介紹說，徐麗麗曾就讀於上海第二醫科大學口腔醫學院，受過嚴格臨床訓練。1985年從母校畢業，1985年至1993年任教於母校。來美後取得加州 牙醫執照，並為美國及加州牙科協會會員，一直在屋崙牙醫診所服務。 圖為徐麗麗在屋崙華埠的牙醫診所。（記者劉先進／攝影）

徐麗麗的牙醫診所在屋崙華埠富興廣場二樓。兩名不願透露姓名的員工告訴本報，徐麗麗創立診所30年，在華埠病患頗多；她平常一周回屋崙診所一兩天，22日是她上班的時間。一些病患得知事情後，打電話慰問，不少人哭泣，有的病患是從小就在徐醫生那裡看病，大家難以接受此事，員工們都忍著悲痛上班。「徐醫生做事有衝勁，從當初開一家診所，幾個員工，到如今14個員工。一些員工工作20多年了，很認可她的領導能力。」這些員工表示，徐麗麗為人熱心。有教會的牧師沒有足夠的錢診治牙齒，她都幫忙免費救治。

她家成了文化中心

好友劉國松和太太Ling說，徐麗麗在東灣好友「無數」，沒有一個人說她壞話，和很多病患成為好友。她為人古道熱腸，經常在家舉辦感恩節、聖誕節等大型節日派對，在疫情前，家中的賓客一次可達到80人。朋友生日，她會花費兩天製作食物，準備派對。Ling的朋友過來，徐麗麗素不相識，用一晚上做菜款待，徐麗麗可謂有求必應。她剛剛在8月初過了60歲生日；「她的家，就是一個文化中心。」

好友劉國松形容徐麗麗為人熱心善良。（記者劉先進／攝影）

徐麗麗和伴侶Nelson，與劉國松一家經常一起吃飯、外出旅遊。Ling說，因為持槍濫殺事件頻發，徐麗麗平常外出也頗為謹慎，不會背名貴包，謹守財不外露的安全理念。今年7月4日，芝加哥市郊的Highland Park獨立日遊行發生槍擊，當時徐麗麗一行正好到芝加哥遊玩，準備在某個廣場看煙花；「我們兩家人還不知道煙花取消，在廣場等著。徐麗麗建議，不要到太繁華的地方，找偏僻的角落欣賞煙花就行。」

兩家人還買好了票，準備一起度假過聖誕、迎新年，如今這些計畫再也無法成行。Ling眼含淚水的說，「我沒有見過比她更好的人，難以想像，她就這樣離去。」